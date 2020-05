Secondhand-Shop in Not

Der Oxfam Shop in Ulm braucht nach eigenen Angaben „dringend freiwillige Helfer“. Vom Einsatz der Freiwilligen hänge das Überleben des Shops in Ulm ab – und damit auch, ob Oxfam „seine wichtige Arbeit“ fortsetzen kann, gerade dort, wo die Folgen der Pandemie besonders gravierend seien.

Der Shop werde ausschließlich von ehrenamtlichen Mitarbeiten betrieben. Viele gehörten jedoch zu einer Risikogruppe. Dies führe zu akuten personellen Engpässen.

Oxfam ist eine weltweit tätige Nichtregierungsorganisation, die Menschen in Krisenregionen und armen Ländern unterstützt. Jetzt kämpften die Oxfams Secondhand-Shops selbst um ihre Existenz – auch die Filiale in der Pfauengasse 7 in Ulm.

Nach einer kurzen Einarbeitung nehmen die Freiwilligen Secondhand-Artikel entgegen, sortieren Ware und kassieren. „Dafür sollten sie uns pro Woche mindestens drei bis fünf Stunden ihrer Zeit schenken. Das hilft, damit sich Oxfam weiter für seine Nothilfe- und Entwicklungsarbeit und für das Ziel einer gerechten Welt ohne Armut für alle einsetzen kann. Das macht – nebenbei bemerkt – eine Menge Spaß und ist super spannend“, sagt Stefanie Hildebrandt.