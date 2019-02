Wegen des schweren sexuellen Missbrauchs eines kleinen Mädchens ist ein 39 Jahre alter Mann aus Göppingen zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Der Mann habe sich mehrfach an dem seinerzeit sechsjährigen Kind vergangen, das er 2016 an vielen Wochenenden in seiner Wohnung als Babysitter beaufsichtigen sollte, befand das Gericht.

Der 39 Jahre alte Angeklagte hatte zu Beginn der Verhandlung vor einer Woche gestanden, sich zwischen Februar und Juli 2016 in seiner Wohnung in Göppingen mehrfach an dem Kind vergangen zu haben. Bei der Entscheidung über das Strafmaß wurde dieses weitgehende Geständnis berücksichtigt. Dadurch war dem Kind eine peinliche Befragung vor Gericht erspart geblieben.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von fünf Jahren beantragt, die Verteidigung von drei Jahren und sechs Monaten.

Mehr entdecken: Babysitter soll Sechsjährige mehrfach missbraucht haben

Das Amts- und Landgerichts in Ulm. (Foto: Sina Schuldt/Archiv / DPA)

Die heute 26-jährige Mutter hatte ihre Tochter mit deren seinerzeit vierjährigem Bruder an etlichen Wochenenden der Aufsicht des Mannes überlassen, um freie Zeit für sich zu haben. An dem Jungen hat sich der Babysitter Ermittlern zufolge nicht vergangen. Jedoch habe er ihn mindestens einmal zuschauen lassen, wie seine Schwester missbraucht wurde.

Nach Einschätzung eines Gutachters leidet der Angeklagte unter einer Persönlichkeitsstörung, ist jedoch dadurch nicht schuldunfähig. Der Angeklagte erklärte, er bereue die Taten und habe eine Therapie begonnen, „um zu lernen, was richtig und was falsch ist“.