Sechs Meter langer Baum stürzt auf Pkw

Wegen des stürmischen Wetters am Sonntag ist in Elchingen im Landkreis Neu-Ulm ein Baum auf einen Pkw gestürzt. Nach Angaben der Polizei blieben die Insassen unverletzt.

Demnach befuhr ein 52-Jähriger aus Elchingen gegen 15 Uhr zusammen mit seinem Enkel den Meerholzweg mit seinem Pkw in Richtung Riedelsee. Auf Grund des stürmischen Wetters mit starken Windböen brach dabei ein Baum und stürzte auf die Fahrbahn. Der Baum streifte die hintere rechte Fahrzeugseite des Autos. Wie der Geschädigte später der Polizei erzählte, sei er gerade noch so unter dem umstürzenden Baum hindurch gekommen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Der Fahrer und sein Enkel blieben unverletzt. Der rund sechs Meter lange und 30 Zentimeter dicke Baum musste durch die Feuerwehr von der Fahrbahn geräumt werden.

Wegen Sturm viel zu tun

Die Einsatzkräfte in Ulm und im Alb-Donau-Kreis hatten durch den Sturm alle Hände voll zu tun. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr verzeichnete das Ulmer Polizeipräsidiums rund 26 Einsätze, wie aus einem Bericht der Behörde hervorgeht. Umgestürzte Bäume und Bauzäune, herabgefallene Äste und Dachziegel sorgten vielerorts für Gefahrenstellen.

Beim Ulmer Narrensprung lösten sich gegen 16 Uhr Dachpfannen von einem Gebäude im Judenhof und stürzten etwa zwölf Meter in die Tiefe. Glücklicherweise verletzte sich dabei niemand. Die Feuerwehr kam und beseitigte die restlichen losen Dachpfannen.

In Weißenhorn stürzte nach Angaben von Bürgern wohl in der Nacht auf Montag die große Werbetafel an der Aldi-Baustelle auf der Hasenwiese um – auch das war eine Folge des starken Winds. Auf dem eingezäunten Gelände kam niemand zu Schaden.

Im Nachbarlandkreis Biberach kam es am Samstagnachmittag zu einem gefährlichen Vorfall: Durch den Sturm stürzten gegen 15 Uhr Teile vom Dach eines Gebäudes am Zeppelinring in Biberach auf Autodächer.