„Scooter“ spielen beim Schwörkonzert auf dem Ulmer Münsterplatz

Das Geheimnis ist gelüftet: „Scooter“ mit Frontmann H. P. Baxxter treten am Sonntagabend, 21. Juli, auf dem Ulmer Münsterplatz auf. Das teilt Radio 7, regionaler Radiosender und diesjähriger Organisator des Schwörkonzerts, am Dienstag mit.

„Mit einer eigenen Inszenierung – Rave the Tower – und nur zum Schwörfestival spielen Scooter einmalig und exklusiv in Süddeutschland“, wird Veranstalter Christian Becker in einer Mitteilung zitiert: „Viele von uns sind mit seiner Musik aufgewachsen und er wird mit seiner atemberaubenden Show mit bombastischen Bühnenaufbauten, einer außergewöhnlichen Lightshow und jeder Menge Wow-Effekten ein ganz besonderes Open Air auf dem Münsterplatz in Ulm spielen“, so Becker weiter.

