„Science Summer“ geht in die Verlängerung

Eigentlich hätten unlängst sieben große Sattelschlepper vor dem Blautal-Center geparkt und mehr als 20 fleißige Hände in der Nacht die gesamte diesjährige Sommer-Ausstellung „Science Summer“ in Kisten verpackt und verladen sollen. So war eigentlich der Plan. Da jedoch „so viele kleine und große Entdecker“ die Ausstellung in den letzten Wochen besuchten, testeten und immer wieder kamen, hat sich das Blautal Center nach eigener Angabe dazu entschlossen, diese bis zum Ende der Sommerferien zu verlängern. Nun können alle großen und kleinen Einsteins die Ausstellung noch bis zum 12. September erleben.

Guido Reuter, der Centermanager: „Es war für uns sehr erstaunlich, wie interessiert und wissbegierig die Ulmer Schüler waren. Sämtliche Experimente wurden ausprobiert und direkt diskutiert.“ Die im ganzen Blautal-Center aufgebauten, interaktiven Aktionsflächen sind täglich von 9.30 bis 20 Uhr zugänglich und werden durch Mitarbeiter begreifbar gemacht. Es laden naturwissenschaftliche und technische Phänomene zum Mitmachen und Ausprobieren ein. Die Teilnahme ist kostenfrei.