Schwörmontag bei 36 Grad: Was Besucher vorab unbedingt wissen sollten

Ulms wichtigster Feiertag, der Schwörmontag steht an. Nach zwei Jahren, in denen aufgrund der Pandemie-Situation fast nichts ging, ist die Vorfreude jetzt umso größer. Dabei besteht das Schwörwochenende Ulms bei weitem nicht nur aus einer großen Party auf der Donau am Schwörmontag. Was in Ulm über die Tage alles geboten ist - und auf was Besucher in diesem Jahr besonders achten sollten.

Das Programm

Los geht es bereits am Samstag, 16. Juli, mit einem von mehreren Schwörkonzerten im Ulmer Münster um 19 Uhr. In diesem Jahr wird die „Messa di Gloria“ aufgeführt. Weiterer Programmpunkt an diesem Tag ist bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 22 Uhr, die Lichterserenade auf der Donau. Tausende von Öllichtern gleiten dann den Fluss hinab, Besucher können sich am Ufer das Spektakel anschauen.

Ein weiteres Highlight: Die Lichterserenade. (Foto: Alexander Kaya)

Weiter geht es am Sonntag, 17. Juli, mit dem Schwörgottesdienst um 9.30 Uhr im Ulmer Münster, abends findet das Schwörkonzert mit Toto statt. Bereits am Freitag findet dann das DJ Festival Ulm DÄNCED statt.

Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten, hier für Toto und hier für Ulm DÄNCED.

Der Schwörmontag

Der Ulmer Verfassungstag wird dann am Montag, 18. Juli, ausgiebig gefeiert. Los geht es um 11 Uhr mit der traditionellen Schwörrede des Oberbürgermeisters vom Balkon des Schwörhauses im Weinhof, zu der die Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind. Als Vertreter der Landesregierung hat sich Innenminister Thomas Strobl angekündigt.

Die Schwörrede von Gunter Czisch auf dem Ulmer Weinhof findet um 11 Uhr statt. (Foto: Alexander Kaya)

Die Schwörrede wird live im Internet übertragen, auch auf Schwäbische.de wird sie zu finden sein. Um 16 Uhr beginnt das Nabada, danach ist Party in der ganzen Stadt angesagt.

Hitzewelle stimmt besorgt

Der Blick in den Wetterbericht sorgt bei Oberbürgermeister Gunter Czisch zum einen zwar für große Freude, verursacht aber auch ein wenig Unbehagen. „Das einzige, was uns derzeit Sorgen bereitet, ist die Hitze“, sagt Gunter Czisch bei einem Pressegespräch vorab.

Lieber mit Hut. Diese Modeaccessoire sollte an diesem Schwörmontag nicht fehlen. (Foto: Alexander Kaya)

Die Stadt empfiehlt allen Besuchern der Schwörrede deshalb unbedingt einen Hut und Getränke - vor allem antialkoholische.

Nabada: Das müssten Teilnehmer unbedingt beachten

Die Hitze wird auch den Nabadern zu schaffen machen. Die Organisatoren betonen deshalb ausdrücklich, den Alkoholkonsum vor und während des Nabada in Maßen zu halten. Hitze, Alkohol und das weiterhin recht kühle Wasser der Donau (rund 18 Grad) können verheerend sein. Die Rettungskräfte werden deshalb umso mehr in Alarmbereitschaft sein und hoffentlich nicht allzu viel zu tun haben.

Das Nabada zieht für gewöhnlich Tausende nach Ulm, auch von Auswärts. (Foto: Dagmar Hub)

„Und wenn wir merken, dass da einer über die Stränge schlägt, dann sind wir konsequent und streng“, betont OB Czisch. Die Stadt werde auch nicht zögern, derartige Personen aus dem Wasser zu ziehen und heimzuschicken. Außerdem warnen die Organisatoren vor waghalsigen Sprüngen in die Donau, die aktuell ziemlich niedrig sei.

Ablauf Nabada

Los geht es um 16 Uhr. Alle Teilnehmer sammeln sich am Neu-Ulmer Ufer unterhalb der Bahnbrücke und dürfen von dort aus starten. Am Ufer gelte, sollte auf Scherben und rutschige Steine achtgegeben werden. Boote dürfen nicht zu größeren Verbänden zusammengebunden werden. Zuschauer dürfen nicht mit wassergefüllten Tüten und Ballons beworfen werden, denn nicht jeder erfreut sich daran, nass zu werden. Auch das Springen von Brücken ist untersagt - und gefährlich.

Wichtige Infos zu An- und Abreise von Auswärts

Wegen des 9-Euro-Tickets droht Besuchern von auswärts ein Chaos bei der An- und Abreise. Denn wie sich in den vergangenen Wochen gezeigt hat, wird das Angebot zum billigen Reisen sehr gut genutzt, oftmals sind die Regionalzüge übervoll.

Ich empfehle allen, sich gut zu überlegen, wie man bequem anreist in diesem Jahr sagt OB Czisch

Wer auf den ÖPNV angewiesen ist, sollte gut planen und die Zeit nicht aus den Augen verlieren. Der letzte Zug in Richtung Ehingen etwa fährt um 23.26 Uhr, der letzte Zug nach Biberach um 23.28 Uhr

Auch wenn die Stadt über zahlreiche Parkmöglichkeiten - unter anderem seit kurzem auch das neue Parkhaus am Bahnhof - verfügt, sollten Besucher die Anreise mit dem Auto meiden.

Denn die Straßen und Parkhäuser werden sicherlich schnell voll sein. Außerdem werden einige Zugänge nach Ulm nachmittags gesperrt, wie etwa die Herdbrücke ab 14 und die Gänstorbrücke ab 15 Uhr. Wer kann, solle deshalb mit dem Rad anreisen, „oder mit der Bahn rechtzeitig losfahren“, so Czisch.

Hier gehts zum Sonderfahrplan der SWU.

Und was ist mit Corona?

Biberach mit dem Schützenfest und Ravensburg mit dem Rutenfest haben es vorgemacht, doch Ulm will in Sachen Maskenempfehlung nicht gleich auf gleich mitziehen. „Regeln können dann gemacht werden, wenn man sie auch kontrollieren und umsetzen kann“, betont Czisch. Eine Maskenpflicht wird es deshalb definitiv auf keiner Veranstaltung während des Schwörwochenendes geben. Doch Ulms OB appelliert an jeden einzelnen, selbst Verantwortung zu tragen und zu entscheiden, wie er oder sie sich verhalten soll.

„Ich will in den Tagen auch nicht unbedingt infiziert werden, deshalb werde ich, wenn ich es als erforderlich ansehe, eine Maske trage“, sagt das Stadtoberhaupt. Die so lang ersehnte Unbeschwertheit solle man den Menschen jetzt gönnen. „Im Herbst wird es wieder strenger werden. Da tut es gut, jetzt wieder einmal unbeschwert feiern zu dürfen. Man schöpft Kraft daraus.“

Das Fischerstechen

Ein weiterer Höhepunkt rund um den Schwörmontag ist das Fischerstechen. Das findet in der Regel alle vier Jahre statt. In diesem Jahr findet es einmal am Sonntag, 24., und einmal am Sonntag, 31. Juli, statt. Auftakt ist jeweils ein farbenprächtiger Umzug, der am Ende Richtung Donau zieht. Das Stechen ist ein historischer Wettkampf, ähnlich einem Ritterturnier. In Booten fahren dann je zwei Kontrahenten aufeinander zu und versuchen sich gegenseitig mit Speeren ins Wasser zu stoßen.