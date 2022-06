Schwörkonzert „Messa di Gloria“

Die Münsterkantorei und das Theater Ulm laden gemeinsam zum traditionellen Schwörkonzert ein, das in diesem Jahr viel mehr ist als „nur“ ein Konzert. Denn der Motettenchor der Münsterkantorei Ulm, das Philharmonische Orchester der Stadt Ulm und die Tanzcompagnie des Theaters Ulm verschmelzen am Samstag, 16. Juli, um 19 Uhr im Ulmer Münster zu einer ganz besonderen künstlerischen Symbiose.

Den ersten Impuls für eine Zusammenarbeit zwischen dem Ulmer Münster und dem Tanzensemble des Theater Ulm gab es bereits 2018. Münsterkantor Friedemann Johannes Wieland und Ballettdirektor Reiner Feistel waren sich von der ersten Begegnung an einig: „Wir müssen, können und wollen etwas zusammen machen.“ Nun trifft die Ulmer Tanzkompanie endlich auf den Motettenchor im riesigen Münster. Dieses wird von der pathetisch raumgreifenden Musik Giacomo Puccinis („Messa di Gloria“ und „Preludio sinfonico“), „Five Mystical Songs“ von Ralph Vaughan Williams sowie Reiner Feistels Choreografie erfüllt sein.

Die 1880 in Puccinis toskanischer Heimatstadt Lucca uraufgeführte „Messa di Gloria“ inspiriert Feistel zu einer ganz eigenen Bewegungskomposition und gibt ihm und dem Ensemble eine einzigartige Basis zur tänzerischen Gestaltung. In Solos, Duos und Gruppensituationen folgen sie dem äußeren Klang und ergründen ihren inneren in einer auch existentiellen Suche: Es geht um uns, unsere innere Welt, unser Universum der Gefühle und wie uns dies, sichtbar gemacht durch Tanz, in Bewegung versetzen kann.