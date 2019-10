Schwitzen statt schlafen: Donaubad-Sauna heizt 24 Stunden ein

Unter dem Motto „60 Jahre – 60 Aufgüsse“ bietet die Donaubad-Sauna in Neu-Ulm am Wochenende zum Jubiläum eine besondere Aktion für eine begrenzte Anzahl an Kunden an. Mit einem 24-Stunden-Ticket erhalten Gäste die Möglichkeit, in der Zeit von Samstag, 12. Oktober, 10 Uhr, bis Sonntag, 13. Oktober, 22 Uhr, die Sauna zu besuchen.

Wann die Gäste kommen, ist ihnen überlassen. In der Nacht gelten nur die limitierten 24-Stunden-Tickets, die sonstigen Besucher müssen die Sauna um 23 Uhr verlassen. Das Spezial-Programm enthält neben den Aufgüssen unter anderem einen Mitternachts-Snack, ein Frühstücksbüffet und eine Frühgymnastik am Sonntagmorgen. Die 24-Stunden-Tickets können an der Hauptkasse des Donaubads (Wiblinger Straße 55) gekauft werden.