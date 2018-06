Schwimmendes Restaurant auf der Ulmer Donau

Die Baustelle am Ufer der Donau zieht immer wieder neugierige Blicke von Passanten auf sich: Der Fluss bekommt im schwäbischen Ulm spätestens bis zum Frühjahr ein schwimmendes Restaurant. Eine Besonderheit. Bislang ist kein weiteres Projekt dieser Art auf der Donau im Südwesten bekannt. Auf Flüssen und großen Seen gebe es viele Ausflugsdampfer oder Restaurant-Schiffe, wie der Sprecher des Branchenverbandes Dehoga in Baden-Württemberg, Daniel Ohl, sagt. „Aber das ist ein sehr originelles Konzept, nichts Alltägliches.“

Der langjährige Ulmer Gastronom Eberhard Riedmüller will etwas Neues anbieten. Seit knapp drei Jahren laufen die Vorbereitungen, und seit Mai wird gebaut, erzählt er auf der Baustelle. Auf einer Gesamtfläche von gut 800 Quadratmetern wird das Restaurant auf 14 verschweißten Schwimmkörpern, sogenannten Pontons, gebaut. Ein klassisches Schiff wird es nicht, denn es ist fest mit dem Ufer verbunden. „Es ist mehr ein Haus auf dem Wasser“, sagt Riedmüller.

Holzständerkonstruktion heißt die Bauweise, erklärt Projektleiter Lukas Blaha von einem Ulmer Architektenbüro. Der Flachbau hat einen großen Glasanteil und Terrassen. „Damit wollen wir die Donau erlebbar machen, dass man sich fühlt, wie wenn man auf der Donau sitzt.“

Ein Gefühl von Urlaub und Gelassenheit

Gastronomische Angebote am Wasser sind nicht nur in Ulm sehr beliebt und ziehen seit jeher Touristen aber auch Bewohner an - sie vermitteln ein Gefühl von Urlaub und Gelassenheit. Neben Cafés und Gasthäusern, wie sie sich etwa am Bodensee aneinanderreihen, sind bisher vor allem zu Restaurants umfunktionierte Schiffe oder Dampfer bekannt - auf dem Rhein oder auf der Spree in Berlin zum Beispiel. Am Neckar in Heidelberg gibt es etwa das Restaurantschiff Patria im Stil der 1950er Jahre. Versprochen wird eine romantische Neckartal-Fahrt zum Diner. „Es gibt den Menschen Urlaubs-Feeling, sie schalten ab, ziehen sich zurück und genießen einfach“, sagt Event-Leiterin Nardos Aida Gebreamlak.

Das neue Angebot in Ulm mit mediterraner Küche und noch ohne Namen wird fest verankert bleiben. Auf dem Wasser wird es das einzige Angebot dieser Art sein, während es einige Cafés und Restaurants mit Blick auf die Donau bereits gibt. Riedmüller investiert um die drei Millionen Euro. Es wird die Nummer 19 seiner bisherigen gastronomischen Angeboten in und um Ulm.

Der 60-Jährige ist Vollblutgastronom und leidenschaftlicher Unternehmer. Insgesamt beschäftigt er mit seinem Neffen und Nachfolger Marcus Krüger zwischen 600 und 700 Menschen. „Sobald bei mir etwas gebaut ist, wird das Baby entlassen“, sagt Riedmüller. Er denkt schon wieder an neue Projekte. Geplant seien zwei weitere Hausbrauereien, erzählt Krüger, der ähnlich tickt wie sein Onkel.

Der Weg für Riedmüllers Idee vom Restaurant auf der Donau war nicht so einfach. „Es war eine ganze Reihe an Behörden und Ämtern beteiligt“, erzählt der Leiter der Abteilung Städtebau und Baurecht der Stadt Ulm, Helmut Kalupa. Zwei Jahre etwa dauerte der Prozess um die Genehmigungen, auch „Diskussionsbedarf“ gab es. Die architektonische Gestaltung sei mit der Stadt abgestimmt, zuvor habe es aber mehrere Anläufe gebraucht. „Die Stadt erwartet eine dem Ort angemessene herausragende Gestaltung“, sagt der Stadtplaner.

Denn das Restaurant befindet sich am Kulturdenkmal Adlerbastion an der Donau. Auch Themen wie Sicherheit und Naturschutz mussten erst geklärt werden, sagt Kalupa. Vor mehreren Jahren hatte Riedmüller an der gleichen Stelle ein Eventschiff mit Gastronomie stehen. Doch es brannte nieder. „Nur die Leidenschaft bringt Dich weiter“, sagt der Gastronom. (lsw)