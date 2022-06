Schwestern aus der Ukraine nähen 650 Fahnen für das Ulmer Donaufest

Das 12. Internationale Donaufest Ulm/Neu-Ulm rückt näher – vom 1. bis 10. Juli ist es soweit. Das erste Donaufest ist es für die beiden aus der Ukraine geflohenen Schwestern Valentina Hongalska und Victoria Halytska. Sie kamen in Ulm unter und haben sich fürs Donaufest, und um ein Zeichen der Solidarität mit ihren Landsleuten zu setzen, ins Zeug geworfen.

Ralf Milde (rechts) und Mitarbeiter des Donaubüros mit den fertigen Fahnen. (Foto: Grafberger)

Fahnen sind 230 auf 55 Zentimeter groß

Valentina Hongalska und Victoria Halytska haben in der Messehalle 7 stolze 650 Ukraine-Solidaritätsfahnen (230 auf 55 Zentimeter groß) genäht. Die Fahnen wurden aus aktuellem politischen Anlass – dem Krieg in der Ukraine – neu entworfen. Denn eigentlich sollten beim diesjährigen Donaufest die bereits fertiggestellten Donaufestfahnen vom Fest 2020 gezeigt werden.

Doch Putins „völkerrechtswidriger und brutaler Angriff“ auf die Ukraine, so die Donaufest-Organisatoren, habe zu dieser Solidaritätsgeste mit dem Donauland Ukraine bewogen. Und herausgekommen seien „außergewöhnliche Friedenskunstwerke“.

Auf weißen Tüchern, als Farbe des Friedens und des Waffenstillstandes, fließt auf den Fahnen die geschwungene Donau in den Farben der Ukraine – blau für den Himmel und gelb für die Getreidefelder. Dazu steht auf jeder Fahne „Stop war!“ und „United we stand for Ukraine“. Dazwischen mehrsprachige Sinnsprüche, die teils von Bürgerinnen und Bürgern eingereicht wurden.

Fahnenlauf und Verkauf der Fahnen

Freiwillige sind am Donnerstag, 30. Juni, um 16.30 Uhr eingeladen, in die Messehalle 7 (Eingang Tor 2) zu kommen und beim Fahnenlauf teilzunehmen. Die Teilnehmenden können sich vor Ort registrieren, bekommen je eine Fahne und laufen ab 17.30 Uhr entlang der Donau zum Festgelände. Anschließend werden die Fahnen an der Donau aufgestellt und die Läufer können sich ein alkoholfreies Erfrischungsgetränk auf dem Gelände abholen.

Der Fahnenverkauf findet in der Woche nach dem Donaufest statt, am Donnerstag, 14. Juli, und am Freitag, 15. Juli, jeweils von 16 bis 20 Uhr (Messehalle 7, Eingang Tor 2). Die Fahnen werden für je 65 Euro verkauft. Davon werden 50 Prozent für die Deckung der Unkosten verrechnet, die andere Hälfte wird für die regionale Hilfe für Vertriebene aus der Ukraine und für den humanitären Wiederaufbau gespendet.