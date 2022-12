Schwerverletzt: Mann geht mit Messer auf Arbeitskollegen los

Ein 33-Jähriger ist am Freitagmittag wohl von einem Arbeitskollegen mit einem Messer angegriffen worden. Der Mann erlitt dadurch schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 13.30 Uhr meldeten Zeugen der Polizei, dass der 33-Jährige auf einem Firmengelände im Donautal schwer verletzt worden sei. Dabei soll es sich wohl um den Ulmer Schlachthof handeln. Die Polizei rückte sofort mit vielen Streifen aus und nahm die Ermittlungen auf. Mittlerweile hat sich ein 37-Jähriger bei der Polizei gemeldet. Er steht im Verdacht, die Verletzungen am 33-Jährigen herbeigeführt zu haben. Der Mann wurde festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an, eine Gefahr für die Bevölkerung besteht laut Polizei nicht. Warum der Mann auf den 33-Jährigen mit einem Messer losgegangen ist, ist derzeit noch unklar. Laut Polizei soll es nur diesen einen Verletzten gegeben haben. Am Nachmittag wurden Spuren am Tatort gesichert, weitere Informationen sollen noch im Lauf des Tages folgen.