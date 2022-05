Schwerpunkt-Führung „Exotic Plant Hunters“ zu Alexander von Humboldt

Eine Schwerpunkt-Führung zu Alexander von Humboldt bietet Diplom-Biologen Stefan Brändel an. Der vor gut 250 Jahren geborene Gelehrte Alexander von Humboldt war Biologe und Klimaforscher und gilt als Mitbegründer der Geographie. Er unternahm ausgedehnte Forschungsreisen nach Lateinamerika, in die USA und nach Zentral-Asien. Dabei sammelte von Humboldt unermüdlich Pflanzen- und Gesteinsproben, die er unter anderem für sein Monumentalwerk „Kosmos“ auswertete. Alexander von Humboldt ist einer der in der aktuellen Kabinett-Ausstellung „Exotic Plant Hunters“ vorgestellten „Pflanzenjäger“. Durch diese Ausstellung, die von Andrea Kreuzpointner und Leonie Schmucker um die rund 40 Bildpaare umfassende Fotoserie „Exotic Plant Hunters“ der Designerin Julia Löffler konzipiert wurde, führt am kommenden Donnerstag, 12. Juni, um 18 Uhr der Diplombiologe Stefan Brändel vom Botanischen Garten der Universität Ulm. Er wird bei seinem Ausstellungsrundgang besonderen Augenmerk auf die Errungenschaften und Leistungen Alexander von Humboldts und seine Bedeutung für die heutige Botanik richten. Die Teilnahme kostet 3,50 Euro, für Kinder 1,50 Euro.