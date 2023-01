Schwerer Verkehrsunfall sorgt für Stau im Berufsverkehr

Zwei Verletzte forderte ein schwerer Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen in Neu-Ulm. Zwei Lastwagen waren in der Unterführung der B10 an der Ratiopharm-Arena aufgefahren, der Fahrer des hinteren Lkw wurde dabei schwer eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aufwändig befreit werden. Durch die Sperrung der Unterführung kommt es im Berufsverkehr aktuell noch zu langem Stau.

Zu dem Auffahrunfall kam es, weil der vordere Lastwagenfahrer einem Einsatzwagen des SEK Platz machen wollte. Das SEK-Fahrzeug wollte überholen und befand sich deshalb kurze Zeit auf der Gegenfahrbahn. Da der Lastwagen hinter dem Ersten jedoch bereits zu dicht aufgefahren war, konnte der Fahrer nicht frühzeitig genug bremsen - es kam zum Aufprall.

Das SEK hatte am Mittwochmorgen ursprünglich einen Einsatz im Landkreis Günzburg, fuhr dann zu einem zweiten möglichen Aufenthaltsort in der Region, um eine Person aus einer Gefahrenlage zu holen. Der Einsatz ist laut Informationen von vor Ort inzwischen beendet, die Person außer Gefahr.

Als es zu dem Unfall kam, löste sich eines der SEK-Fahrzeuge aus dem Einsatz, um den Verletzten vor Ort Erste Hilfe zu leisten.

Auch auf der B30 kam es am Mittwochmorgen zu einem Unfall. Zwischen Donaustetten und Wiblingen gab es laut Polizei eine ungesicherte Unfallstelle auf der linken Spur. Es staute sich bis auf rund fünf Kilometer.