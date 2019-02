Schwerer Verkehrsunfall bei B10 – zwei Personen schwer verletzt

In der Nähe der B10 in Neu-Ulm hat sich am Mittwochvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilt, sind dabei zwei Personen schwer verletzt worden.

Demnach ist nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein Autofahrer auf der Wiblinger Straße aus noch nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit einem entgegen kommenden Fahrzeug frontal zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde eine Person in einem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite die schwerverletzte Person. Auch der Fahrer des anderes Autos wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die Staatsstraße voll gesperrt. Die Sperrung ist wieder aufgehoben, die Unfallstelle geräumt. Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat laut Polizei einen Sachverständigen beauftragt, um den genauen Unfallhergang zu ermitteln. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

Weitere Informationen folgen.

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen