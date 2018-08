Schwerer Unfall in der Ulmer Innenstadt: Vier Verletzte

Am Montagabend hat sich gegen 21 Uhr in der Olgastraße in Ulm auf Höhe der dortigen Tankstelle ein schwerer Unfall ereignet. Vier Personen wurden verletzt.

Zum Unfallhergang teilt die Polizei mit: Ein silberner Audi und ein weiterer Pkw waren in der Olgastraße unterwegs. Beide Fahrzeuge fuhren in Richtung Willy-Brandt-Platz. Zu diesem Zeitpunkt war der Fahrer eines VW Passat im Begriff, von der Olgastraße in Richtung Hafenbad abzubiegen. Der Audi prallte hierbei mit voller Wucht gegen den Passat. Der Passat wurde dadurch 30 Meter weit auf das Gelände der Tankstelle geschleudert und prallte gegen ein dort geparktes Auto.

Die drei Insassen des Audis wurden leicht verletzt, der Fahrer des VW Passat wurde mittelschwer verletzt. Alle vier Männer wurden vom Rettungsdienst erstversorgt und in Kliniken gebracht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ulm-Mitte, Tel. 0731/188 2512, in Verbindung zu setzen.

