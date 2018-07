Schwerer Unfall auf A7 mit mehreren Fahrzeugen

Bei einem Unfall auf der A7 in der Nähe von Vöhringen mit mehreren Fahrzeugen sind am Mittwochmorgen mehrere Menschen verletzt worden. Laut Polizei könne die Anzahl der Verletzten, aber auch die schwere der Verletzungen derzeit noch nicht valide mitgeteilt werden. „Die Kollege vor Ort müssen noch in die Krankenhäuser fahren und Nachvernehmungen machen“, so ein Polizeisprecher.

Fest steht, dass bei dem Unfall am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr mit mehrere Fahrzeuge beteiligt waren. Der genaue Unfallhergang werde laut Polizei jetzt ermittelt.

Die Autobahn war in Richtung Norden bis zirka 11.30 Uhr komplett gesperrt. Es bildete sich ein kilometerlanger Stau. „Wegen eines Pannen-LKW löst sich der Stau vermutlich etwas langsamer auf als sonst“, so der Polizeisprecher.

Weitere Informationen folgen.

Erklärvideo: So funktioniert die Rettungsgasse

Unfallschwerpunkte & aktuelle Verkehrsmeldungen