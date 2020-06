Schwarzarbeit und Schmuggelware: Ulmer zoll zieht Bilanz

Etwas später im Jahr als üblich und unter Beachtung der Corona-Hygieneregeln stellte der Leiter des Ulmer Zolls, Regierungsdirektor Rainer Bühler, am Freitag die Jahresbilanz 2019des Zolls vor.

Die Beamten des Ulmer Zolls haben im vergangenen Jahr 14500 Fahrzeuge und 30 300 Personen überprüft und damit deutlich mehr kontrolliert als 2018 (+35 Prozent). Dabei stellten sie 19,5 Kilogramm Rauschgift 245 500 Schmuggelzigaretten und 43 illegale Waffen und Waffenteile sicher.

Außerdem zogen sie 4 454 gefälschte Markenartikel, 54 207 Stück illegale Arzneimittel und 3 222 technisch unsichere Produkte aus dem Verkehr. Der Großteil wurde bei den Zollämtern entdeckt und kam per Post aus Asien, den USA, der Türkei und anderen Drittländern.

5500 Straf- und Bußgeldverfahren

In der Folge zoll- und verbrauchsteuerrechtlicher Vergehen bearbeitete das Hauptzollamt Ulm rund 5500 Straf- und Bußgeldverfahren.

Vordringlichstes Thema sei erneut der fachliche und personelle Ausbau der Finanzkontrolle Schwarzarbeit gewesen, die mit der Kontrolle des flächendeckenden Mindestlohns und nun auch der Prüfung des Kurzarbeitergeldes ein stetig steigendes Aufgabenspektrum zu erledigen hat.

Die vier FKS-Standorte Ulm, Aalen, Pfullingen und Friedrichshafen werden erneut mehr Personal erhalten und auch wieder mit Quereinsteigern aufgestockt.

Schwerpunkte haben sich bewährt

„Neben Hinweisen und Präventionskontrollen haben sich branchenspezifische Schwerpunktaktionen bewährt“, so Hauptzollamtsleiter Rainer Bühler. Hier ermittele man zum Teil länder- und behördenübergreifend gegen organisierten Formen der Schwarzarbeit.

Im Bereich des Bauhauptgewerbes und im Dienstleistungsbereich sei der Einsatz von illegalen Beschäftigten wieder verstärkt festzustellen. Die Zahlung des gesetzlichen Mindestlohns sei ohnehin zentraler Prüfauftrag und damit Bestandteil jeder Kontrolle.

Ein wenig mehr, nämlich 5.240 Arbeitnehmer und 1.570 Arbeitgeber prüften die Beschäftigten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamts Ulm im vergangenen Jahr. Ebenso stiegen die eingeleiteten (2447) und abgeschlossenen (2920) Strafverfahren leicht an. Die eingeleiteten Bußgeldverfahren beliefen sich auf 1015, 1327 Verfahren konnten abgeschlossen werden.

34 Jahre Haft ausgesprochen

Ergebnisse der Ermittlungen waren insgesamt knapp 2,5 Millionen Euro Straf- und Bußgelder sowie 34 Jahre Haft. Der aufgedeckte Beitragsschaden für die Sozialversicherungen betrug 10 743 200 Euro.

Bei der klassischsten aller Zollaufgaben -der Schmuggelbekämpfung- hat der Ulmer Zoll gleich mehrfach Verstärkung erhalten: Vier neue Zollhunde kommen hinzu und helfen den Beamten bei der Suche nach Rauschgift, Bargeld und Zigaretten.

Bei seiner Jahrespressekonferenz zeigten Beamten des Hauptzollamtes Ulm auch die Leistungsfähigkeit ihrer Diensthunde: Ausgebildete Schutzhunde können Angreifer abwehren. (Foto: Thomas Heckmann)

Von einem „nicht zu ersetzenden Hilfsmittel im Aufspüren von Schmuggelware“, sprach Bühler. Er sei immer wieder verblüfft, wie präzise die Spürhunde anzeigen, so wie zuletzt am Ulmer Hauptbahnhof, wo Drogenspürhündin „Vicky“ Marihuana quasi im Vorbeigehen ortete. 50 Mal schlugen die Hunde im vergangenen Jahr an und verwiesen dabei auf 15 Kilogramm Rauschgift und 50 000 Zigaretten.

Wie schon im Vorjahr hat der Ulmer Zoll knapp 2,4 Milliarden Euro an Steuereinnahmen eingenommen. Davon entfallen 869 Millionen Euro auf die Kraftfahrzeugsteuer, eine Milliarde Euro auf die Einfuhrumsatzsteuer, 367 Millionen Euro auf die Verbrauchsteuern und 101 Millionen Euro auf Zölle. Diese werden direkt an den Haushalt der EU abgeführt.

Mehr Waren exportiert als 2018

Mit 7,9 Millionen Ausfuhrsendungen gingen erneut mehr Waren in den Export als im Jahr zuvor (+53 000 Positionen). Der Import lief 2019 mit 341 000 Positionen etwas schwächer (-21.000). Bei den Postabfertigungen waren es mit 44 300 deutlich weniger Sendungen als im Vorjahr (-15.000).

303 polizeiliche Verstöße verzeichneten die Zollbeamten 2019, 21 Personen wurden festgenommen, hauptsächlich bei Passkontrollen am Flughafen Friedrichshafen, wo der Zoll Aufgaben der Bundespolizei übernimmt.

Die 41 Beschäftigten des Prüfungsdienstes haben im vergangenen Jahr 260 Prüfungen in Betrieben, die zoll- und verbrauchsteuerrechtlich in Erscheinung getreten sind, durchgeführt. In der Folge wurden 5,17 Mio. Euro nacherhoben und 468.000 Euro erstattet.

Durch die Übertragung zusätzlicher Aufgaben im Bereich der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (Prüfung des flächendeckenden Mindestlohns und des Kurzarbeitergeldes) steigt der Bedarf an geeigneten Mitarbeitern. Zusätzliches Personal wird auch für den Brexit benötigt. Daher bildet das Hauptzollamt Ulm im laufenden Jahr über 60 Beamte für den mittleren und gehobenen Dienst aus. Außerdem werden erneut Quereinsteiger angeworben, die im Sommer ihren Dienst antreten.