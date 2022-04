Schwanensee und sinfonische Tänze im Philharmonischen Konzert

Es ist eines der populärsten Ballette überhaupt: Tschaikowskys „Schwanensee“. Von den trippelnden kleinen Schwänen bis zum leidenschaftlichen Pas de deux befeuert der Komponist mit seiner Fülle an Melodien und brillanter Instrumentation den tänzerischen Ausdruck. Die funkelnde Orchestersuite macht „Schwanensee“ auch für den Konzertsaal erlebbar. Am Dienstag, 12. April, findet um 20 Uhr das vierte Philharmonische Konzert im Theater Ulm statt. Bereits am Sonntag, 10. April, um 11 Uhr wird es außerdem im Foyer des Theaters Ulm eine Matinée geben.

Neben dem Philharmonischen Orchester der Stadt Ulm wird bei dem Konzert die Cellistin Anastasia Kobekina unter der Leitung von GMD Felix Bender zu erleben sein. Sie gilt als eine der vielversprechendsten Cellistinnen ihrer Generation und hat bereits im Alter von sechs Jahre als Solistin mit Orchester debütiert. Seitdem hat sie mit vielen herausragenden Orchestern wie mit den Moskauer Virtuosen, der Kremerata Baltica, dem Konzerthaus Orchester Berlin, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen, den Wiener Symphonikern, dem Warschauer Sinfonieorchester unter der Leitung von Krzysztov Penderecki und dem Mariinsky Theater Orchester unter der Leitung von Valery Gergiev konzertiert.

Die „Sinfonischen Tänze“ von Sergej Rachmaninow beschließen diesen „Russischen Konzertabend“. Sie entstehen 1940 im amerikanischen Exil. Das Russland, nach dem sich der Komponist so sehr sehnt, existiert so nicht mehr. Die „Sinfonischen Tänze“ werden Rachmaninows letztes Werk – ein klingendes Resümee seines Lebens mit Zitaten seiner „1. Sinfonie“ über die Schrecken der Revolution bis hin zur Vorausahnung des eigenen Todes.