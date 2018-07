Schwörmontag und Nabada: Ulm feiert seinen „Nationalfeiertag“

In den nächsten Tagen wird in ganz Ulm wieder getanzt, gelacht und gefeiert. Das Schwörwochenende ist natürlich mehr als die Themenboote. Das Fest geht zurück auf den Schwörbrief aus dem Jahr 1397. Wir haben heute in Ulm mal nachgefragt, wie viel geschichtliches Wissen Sie über den Ulmer Feiertag vorweisen können.