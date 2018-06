Schwörmontag soll Feiertag werden

Für viele Ulmer ist der Schwörmontag längst der inoffizielle Stadtfeiertag. Geht es nach dem Willen einiger Stadträte, könnte der vorletzte Montag im Juli auch ganz offiziell ein Feiertag werden. Auslöser für die Diskussion im Kulturausschuss des Ulmer Gemeinderats war jedoch ein ganz anderes Anliegen: Die drei ehemaligen Reichsstädte Ulm, Reutlingen und Esslingen wollen sich mit ihren Schwörtagstraditionen um die Aufnahme in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes bewerben.

Die drei schwäbischen Kommunen sind laut Michael Wettengel, dem Chef des Stadtarchivs, die einzigen Städte, in denen die mittelalterliche Tradition noch gepflegt wird. Tatsächlich habe es ähnliche Rituale, die seit dem 14. Jahrhundert nachweisbar sind, früher in allen Reichsstädten gegeben. Sie verloren sich aber spätestens mit dem Ende des Alten Reichs. In Ulm endete die Tradition 1802, als die Stadt zunächst bayerisch und später württembergisch wurde – die neuen Landesherrn hielten nicht viel von derlei Brauchtum.

Ulm, Münsterplatz, am Schwörmontag: Die Party des Jahres kann steigen. (Foto: Alexander Kaya)

Erst im 20. Jahrhundert wurden die Schwörtraditionen wiederbelebt: in Ulm zunächst 1933 durch die Nationalsozialisten, danach – im demokratischen Sinne – 1949 durch den damaligen Oberbürgermeister Theodor Pfizer. In Esslingen gibt es seit 1990 wieder einen Schwörtag, in Reutlingen sogar erst seit 2005. Doch gerade von dort kam die Idee für den Kulturerbe-Antrag, was im Kulturausschuss auch ein wenig den Stolz der Ulmer Räte verletzte. Die Traditionen seien „eigentlich gar nicht vergleichbar“, befand etwa Michael Joukov (Grüne).

Nabada auf der Ulmer Donau: Bei diesem karnevalsähnlichen Wasserumzug schwimmen mehrere tausend Menschen mit Schlauchbooten, Kanus und Booten die Donau hinab. (Foto: Alexander Kaya)

Kienle tritt auf Euphoriebremse

Gut fanden die Idee dennoch alle am Ratstisch. Archivleiter Wettengel hatte die entsprechenden Argumente geliefert. Der Schwörmontag sei ein wichtiger Bestandteil des Ulmer Bewusstseins – und eine Aufnahme ins nationale Kulturerbe die Voraussetzung für die Bewerbung um eine Aufnahme ins immaterielle Kulturerbe der Unesco. „Mit einem solchen Etikett haben wir einen Wettbewerbsvorteil“, sagte Wettengel mit Blick auf den Tourismus. Einzig Thomas Kienle (CDU) trat ein wenig auf die Euphoriebremse: Der Kulturerbe-Begriff werden mittlerweile inflationär gebraucht, unkte er, auch mit Blick auf die Bewerbung der Münsterbauhütte, die – zusammen mit 14 weiteren europäischen Bauhütten – ebenfalls das begehrte Unesco-Siegel haben möchte. „Wir sollten es machen, solange es noch etwas wert ist.“

Um den Wert des Schwörmontags ging es dann auch Kienles Fraktionskollegin Sabine Schuler, die sich eine Debatte über die Qualität des Schwörmontags wünschte. Früher sei der ein Tag gewesen, an dem alle Ulmer feiern konnten, die Arbeitgeber gewährten einen zusätzlichen Urlaubstag. Heute haben praktisch sämtliche Läden im Zentrum auf. Schuler wünschte sich: „Um 11 Uhr alle Geschäfte zu, damit man die Schwörrede hören kann.“

Joukov regt Feiertag an

Das war der Anstoß: Der Grüne Joukov regte an, beim für dieses Thema zuständigen Land einen zusätzlichen Feiertag zu beantragen – anderswo in Deutschland sei dies schließlich auch möglich. CDU-Mann Kienle verwies auf das Friedensfest in Augsburg: Dort gebe es zwei Feiertage mehr als in Ulm – Spielraum sei also vorhanden. Und auch Bürgermeisterin Iris Mann hielt einen echten Stadtfeiertag für eine „hervorragende Idee“ – und niemand widersprach ihr. Wie und ob das machbar ist, darüber konnte im Kulturausschuss freilich niemand Auskunft geben. Ralf Milde (FDP) riet aber dazu, auch über den Inhalt des Schwörmontags zu sprechen: eine „Saufparty“ genüge nicht für eine Kulturerbe-Bewerbung.

Man ahnt aber: Den geschenkten Feiertag würden die Ulmer sicher trotzdem annehmen.

Mehr entdecken: Czisch beschwört Europas Werte

Klassische Tourismus Attraktionen sind für die Städte Ulm und Neu-Ulm beispielsweise der Schwörmontag oder der Weihnachtsmarkt am Ulmer Münsterplatz. 2017 sind auch neue hinzugekommen – ua. die Eiszeithöhlen auf der Schwäbischen Alb als neues Weltkulturerbe. Heute wurden alle wichtigen Zahlen rund um das Tourismusjahr 2017 von der Ulm/Neu-Ulmer Touristik GmbH vorgestellt. Mit einem neuen Rekord!