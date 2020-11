Schreihals muss in Gewahrsam

Am Samstag gegen 23.30 Uhr fiel ein 29-jähriger Mann vor einer Gaststätte in der Neuen Straße auf. Er schrie andere Gäste und Passanten grundlos an.

Trotz der wiederholten polizeilichen Ermahnung sich ruhig zu verhalten, änderte der Mann sein Verhalten nicht. Daraufhin wurde ihm durch die Beamten ein Platzverweis erteilt. Er verließ dann die Örtlichkeit.

Kurz darauf wurde die Polizei in den Bereich der Sattlergasse gerufen. Dort hatte der Betrunkene eine gefüllte Getränkedose nach vorbeifahrenden Autos geworfen. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und durfte die Nacht in der Polizeizelle verbringen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert um die zwei Promille.