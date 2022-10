Schon wieder Zugausfälle für Reisende ab Ulm

Schon wieder kommt es in Ulm zu Verspätungen und Zugausfällen. Betroffen ist dieses Mal die Strecke Augsburg-Ulm. Reisende müssen sich seit Mittwochvormittag auf längere Wartezeiten einstellen.

Der Fernverkehr wird komplett umgeleitet. Grund für die Störung ist laut Deutsche Bahn eine Stellwerksstörung. Aktuell ist noch nicht klar, wie lange diese Störungen andauern.

Erst am Dienstag waren Reisende am Bahnhof Ulm von massiven Verspätungen und Zugausfällen betroffen. Grund war eine Oberleitungsstörung, ein Güterzug hatte eine Leitung heruntergerissen. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in den Abend hinein.