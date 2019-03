Schon wieder schwerer Unfall auf der A8: Langer Rückstau

Auf der A8 in Richtung Stuttgart hat sich am Morgen bei Dornstadt ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Menschen wurden schwer, zwei leicht verletzt. Die Fahrbahn war blockiert, der Rückstau zieht sich auch am Vormittag noch kilometerweit hin.

Nach ersten Angaben sich bei dem Unfall zwischen den Anschluss-Stellen Merklingen und Ulm-West ein Lastwagen und Transporter beteiligt. Die A8 ist derzeit gesperrt, Autofahrer werden gebeten, eine Rettungsgasse zu schaffen. Es hat sich bereits ein kilometerlanger Stau gebildet.

Der Unfall am Freitagmorgen ist eine indirekte Folge des schweren Unfalls vom Donnerstag. Nach der stundenlangen Sperrung am Vorabend hatten einige Lastwagenfahrer ihre Fahrzeuge auf dem Standstreifen abgestellt, um ihre gesetzlich vorgeschriebene Ruhezeit einzuhalten.

Gegen 4:30 Uhr war dann ein Kleintransporter mit Anhänger in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe von Dornstadt übersah der Fahrer einen dieser geparkten Lastwagen und prallte gegen die hinteren Ecke des Sattelaufliegers. Der Kleintransporter stellte sich quer. Die Ladung, ein weiterer Kleintransporter sowie ein weiterer Anhänger, stürzten vom Unfallgespann.

Der Fahrer und sein Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall schwer, zwei weitere Mitfahrer wurden leicht verletzt. Ein Rettungswagen des ASB Merklingen kam unmittelbar nach dem Unfall zufällig vorbei und übernahm die Erstversorgung. Insgesamt waren vier Rettungswagen und drei Notärzte eingesetzt. Die Feuerwehren aus Dornstadt und Ulm sicherten die Einsatzstelle ab und leuchteten sie für die Rettungsarbeiten aus. Die Autobahnmeisterei Dornstadt richtete an der Ausfahrt Ulm-West eine Ausleitung ein.

Bis zum Abschluss der Unfallermittlungen und der Bergungsarbeiten war die Autobahn gesperrt. Auch nach der Freigabe der Fahrbahn mussten Autofahrer Geduld mitbringen: In der Folge entstand ein kilometerlanger Rückstau rund um die Auffahrt Ulm-West.

