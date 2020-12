Schon Kleinkinder nehmen die Traumatherapie in Anspruch

Es ist ein ganz spezielles Angebot, das weit und breit seinesgleichen sucht: Kinder und Jugendliche, die auf der Flucht nach Deutschland schreckliche Dinge erleben oder mitansehen mussten, bekommen bei der Caritas in Ulm Hilfe. Auch in Form von Psychotherapie. Andreas Mattenschlager, der Leiter der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas, erklärt Johannes Rauneker, wie erfolgreich den Geflüchteten geholfen werden kann und warum Spenden wichtig sind.

Herr Mattenschlager, wie vielen Kindern und Jugendlichen haben Sie zuletzt geholfen mit dem Therapieangebot der Caritas?

Im vergangenen Jahr waren es 93 Kinder, die „Einzelfallhilfe“ bekommen haben. Sie kommen vor allem aus Ulm und dem Alb-Donau-Kreis. Zwei Drittel sind Jungs, ein Drittel Mädchen. Die größte Gruppe, der wir helfen, sind Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren. Unter den 93 Kindern waren aber auch Kleinkinder, gerade Mal etwas älter als zwei Jahre.

Andreas Mattenschlager ist der Leiter der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas. (Foto: Caritas)

Warum brauchen die Kinder und Jugendlichen Ihre Hilfe?

In der Regel leiden sie unter einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die Kinder haben auf ihrer Flucht Schreckliches erlebt. Laut UNHCR, der Flüchtlingshilfe der Vereinten Nationen, wurden fast alle allein reisende Jugendliche, die über die Balkanroute zu uns gekommen sind, Opfer von sexueller Gewalt. Das ist oft die Währung, mit der sie Schlepper bezahlen müssen. Manche Kinder, die wir behandeln, mussten auch mitansehen, wie ein Familienmitglied ermordet wurde, oder sie wurden Zeuge von Kriegsszenen und Bombenattentaten.

Wie helfen Sie den Kindern genau?

Durch eine Mischung aus Psychotherapie und Beratung. In unserem Räumlichkeiten in der Spielmannsgasse in Ulm sprechen unsere Therapeutinnen in den Sitzungen mit den Kindern. Das geht aber nur Schritt für Schritt, auch die Eltern der Kinder sind eingebunden.

Und das hilft?

Ja, vor allem Psychotherapie ist bei einer posttraumatischen Belastungsstörung höchst erfolgreich, das zeigen viele Studien.

Was ist das Ziel der Therapie? Ungeschehen machen können Sie das Erlebte ja nicht.

Das stimmt. Uns geht es darum, dass die Betroffenen es schaffen, das Geschehene emotional zu integrieren in ihre Persönlichkeit. Vereinfacht: Sie sollen lernen, damit umzugehen, um damit leben zu können. Sie sollen es abschließen. Ansonsten droht das, was wir schon von vielen Kriegsheimkehrern in Deutschland aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kennen. Sie erleben die Horrorszenarien, die sie durchgemacht haben, immer und immer wieder aufs Neue. Als würden sie es noch einmal mitmachen. Das wiedererlebte traumatische Ereignis fühlt sich völlig echt an, wie beim ersten Mal. Diesen Kreislauf durchbrechen wir.

Die beiden Bilder hat ein Siebenjähriges Mädchen aus Syrien gemalt. Das Mädchen malte in drei Sitzungen in Ulm seine Angst: ein großes Monster mit großen Händen und sehr vielen Fingern hat Hunger und will das kleine Mädchen, das auf der Schaukel sitzt, fressen. (Foto: Caritas)

Werden den Kindern und Jugendlichen auch Medikamente verschrieben?

Vor allem dann, wenn sie wegen der Erinnerungen, die sie nicht loslassen und immer wieder heimsuchen, nicht schlafen können. Dann bekommen sie etwas, damit sie besser einschlafen können. Das wäre ja der nächste Teufelskreis. Ohne Schlaf können sie in der Schule nicht mehr folgen, werden abgehängt, der Stress für sie nimmt weiter zu.

Was würde passieren, wenn Sie Ihr Angebot nicht mehr machen könnten?

Dann würde das Trauma die Betroffenen ihr Leben lang begleiten. Eine posttraumatische Belastungsstörung geht meist nicht wieder weg. Wir kennen es wie gesagt von Kriegsheimkehrern. Denen sagte man: Da müsst ihr halt jetzt durch. Folgen waren, dass viele dieses unverarbeitete Trauma an die nächste Generation weitergegeben haben. Mittlerweile ist auch bewiesen: Das Erbgut kann verändert werden durch solch’ unverarbeitete Traumata.

Seit wann bieten Sie das Therapie-Angebot für Kinder und Jugendliche an in Ulm?

Seit fünf Jahren. Alles begann, als das Behandlungszentrum für Folteropfer Ulm, kurz BFU, auf uns zuging und fragte, ob wir nicht Beratung und Hilfe anbieten könnten für Kinder und Jugendliche. Das BFU selbst, das es seit 20 Jahren gibt, hat vor allem Erwachsene im Fokus. Wir haben dann zugesagt. Eine große Unterstützung war, dass wir von Anfang an direkt auch auf den Dolmetscher-Pool des BFU zugreifen durften. Der besteht aktuell aus 30 Dolmetscher, die 30 Sprachen übersetzen können.

Wer unterstützt Ihre Arbeit?

Die Hälfte der Kosten zahlt die Diözese Rottenburg-Stuttgart, je ein Viertel erhalten wir von der Stadt Ulm und dem Bundesfamilienministerium.

Was machen Sie mit Spenden, die Sie bekommen?

Die brauchen wir vor allem für Fahrtkosten. Wenn Betroffene zum Beispiel aus Munderkingen anreisen müssen, aber ihre Familie kein Geld hat. Daran darf eine Therapie nicht scheitern. Das Geld brauchen wir aber auch, um die Dolmetscher zu bezahlen.