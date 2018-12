Schon am Vormittag mit zu viel Alkohol im Auto unterwegs

Zu viel Alkohol hatte ein Beteiligter bei einem Unfall am Sonntag in Blaustein getrunken.

Gegen 11 Uhr war eine 59-Jährige in der Lindenstraße Richtung Stadtmitte unterwegs. Die Frau wollte mit ihrem Renault links abbiegen. Das bemerkte der nachfolgende Toyota zu spät. Die Autos stießen zusammen. Polizisten bemerkten bei der Unfallaufnahme, dass der 58-Jährige deutlich nach Alkohol roch. Das bestätigte ein Test. Der Mann musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Schaden an den Autos beträgt rund 1.000 Euro. Bereits gegen 9 Uhr war in Blaustein ein betrunkener Autofahrer unterwegs. Der 55-Jährige soll mit einem BMW in der Kurt-Mühlen-Straße gefahren sein. Ein Arzt entnahm Blutproben und die Polizei beschlagnahmte den Führerschein.