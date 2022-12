So dreist werden Menschen beim Enkeltrick-Anruf abgezockt

Wie dreist und professionell kriminelle Banden versuchen, Menschen durch sogenannte Schockanrufe um ihr Erspartes zu bekommen, hat am Freitag ein Prozess gegen einen 32-jährigen Angeklagten vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts Ulm gezeigt. Der Fall gibt erschreckende Einblicke in die Machenschaften dieser Täter. Der Angeklagte mit polnischer Staatsbürgerschaft soll als sogenannter Abholer fungiert haben. Verurteilt wurde er zu vier Jahren Haft.

„Hallo Opa“, sind die ersten Worte, die ein 55-jähriger Ulmer am 7. Juli am anderen Ende der Leitung vernimmt, als er gegen 16 Uhr das Telefon abnimmt. Es ist eine brüchige und weinerliche Stimme, wie der Mann vor Gericht schildert. Da er selbst aber gar keine Enkelkinder hat, fällt dem selbständigen Goldschmied sofort auf, dass es sich um einen Betrug handeln muss.

Dieser Trick ist ja überall in den Medien präsent. Ich habe einfach mitgespielt, weil ich neugierig war. Der Geschädigte vor Gericht

„Dieser Trick ist ja überall in den Medien präsent. Ich habe einfach mitgespielt, weil ich neugierig war“, so der 55-Jährige. Sein Enkel soll einen Verkehrsunfall verursacht und eine Frau tödlich verletzt haben. Der einzige Ausweg sei eine Kaution, die der „Opa“ zahlen sollte.

Auch seine Auszubildende hört mit. Nach einiger Zeit drückt ihr Chef, der den Anruf erhalten hat, sein Handy in die Hand. „Er hat die Nummer der Polizei gewählt und ich sollte mit ihnen sprechen. Ich habe dann gefragt, was wir tun sollen, und gesagt, dass mein Chef Opfer eines Enkeltricks geworden ist und er noch immer mit denen am Telefon ist.“

55.000 Euro sollen übergeben werden

Während der 55-Jährige eine Summe von um die 55.000 Euro als Kaution in Geld und Gold und einen Übergabeort dafür ausmacht, positionieren sich zwei richtige Polizeibeamte in der Nähe, beobachten, wie ein Mann auf den Geschädigten am verabredeten Ort zuläuft und nach der Tüte (in der sich aber weder Bargeld noch Gold, sondern einfaches Werkzeug befand) greift, die der 55-Jährige dabei hat. Dann überwältigen sie den Mann, der laut Polizei zwar „überrascht wirkte, aber keinerlei Gegenwehr leistete“.

500 Euro für Abholer

Dass er Teil einer Betrugsmasche war, davon will der Angeklagte nichts gewusst haben. „Ich wurde in Polen von einem früheren Kollegen angesprochen. Ich könnte 500 Euro verdienen, wenn ich nach Deutschland komme und dort etwas abhole“, erzählt der 32-Jährige. Da er zu der Zeit arbeitslos gewesen sei, habe er zugestimmt. Dass es sich um etwas Illegales handelt, habe er zunächst nicht gewusst. Von seinem Kollegen sei er vor Ort mit einem Handy ausgestattet worden und wurde von einer Frau über ein Headset bis zum Übergabeort begleitet. „Als ich festgenommen wurde, war mir schnell klar, dass ich etwas Falsches gemacht habe“, schildert der Angeklagte und entschuldigt sich vor Gericht für seine Tat.

Dass der Mann doch mehr gewusst haben könnte, als er vor Gericht angibt, lässt die Aussage einer Ulmer Kriminalbeamtin vermuten, die seit mehreren Jahren zu Schockanrufen ermittelt und auch diesen Fall kennt. Die Auswertung des Handys, das der Angeklagte beim Zugriff bei sich hatte, habe ergeben, dass er sich in mehreren Städten in Süddeutschland aufhielt – und das stets zu einer Zeit, in der bei der Polizei Hinweise auf Schockanrufe eingingen.

Beinahe erfolgreich in Berkheim

Die 54-jährige Polizistin spricht von gleich mehreren SMS, die auf besagtem Handy eingingen und genau die Adressen angaben, von denen aus die Hinweise auf Schockanrufe eingingen. „Ich gehe deshalb davon aus, dass er den Job des Abholers hatte und sein Kollege den des Fahrers und sie über mehrere Tage hier unterwegs waren“, so die Kriminalbeamtin. Sie berichtet von dem Schockanruf in Berkheim, bei dem der Angeklagte beinahe erfolgreich hätte sein können – wäre er rechtzeitig am Übergabeort gewesen. „Die Geschädigte hatte die vereinbarten 26.000 Euro bereits dorthin gebracht, ist nach sechs Minuten Wartezeit aber wieder heimgegangen, weil ihr das zu lange ging. Ich nehme an, die Täter haben sich nicht ausgekannt und deshalb den Übergabeort nicht sofort gefunden“, schildert die 54-Jährige. Auch in den anderen Fällen habe der angeklagte Abholer keinen Erfolg gehabt.

Trotzdem werden weiterhin viele, vor allem ältere, Menschen regelmäßig Opfer der Betrugsmasche, erzählt die Ermittlerin und fügt an:

Es vergeht kein Tag bei uns im Präsidium, an dem wir keine Anrufe über diese Schockanrufe erhalten. Diese Masche überflutet ganz Deutschland.

Die Masche sei durchdacht und professionell aufgezogen. Die Kriminalbeamtin spricht von sogenannten Keilern, welche die Telefonate übernehmen. Wo diese genau sitzen, ist unklar. Angerufen werde vorzugsweise bei tatsächlich oder dem Namen nach vermeintlich älteren Menschen mit ausländischer oder unterdrückter Nummer. Dann, so die Polizistin, gibt es die Logistiker, die neben den Keilern sitzen und parallel zum Schockanruf die Übergabe planen. Diese wiederum wird von einem Fahrer und einem Abholer getätigt. „Da muss alles ganz schnell gehen“, so die 54-Jährige.

Wenn man hier mit Kuschelstrafen kommt, dann manchen die Täter immer weiter. Richter Oliver Chama

Die Opfer verlieren meist ihr gesamtes Erspartes, wenn sie auf den Trick hereinfallen. Doch nicht nur der Geldbeutel leidet. „Die Betroffenen sind psychisch am Ende, sie verlieren den Glauben an sich und schämen sich, wenn sie darauf hereingefallen sind. Sie stehen vor dem Nichts und sind verzweifelt“, schildert die Beamtin. „So etwas macht mich wütend und ich muss zugeben, solche Fälle nehmen mich mit.“

Das große Leid und die schwerwiegenden Folgen, die Betroffene durch derartige Betrugsmaschen erfahren, sind für das Schöffengericht am Ende Grund genug, die für ein Amtsgericht als Höchststrafe geltenden vier Jahre Haft als Urteil gegen den Angeklagten wegen des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs auszusprechen. Vieles habe in der Schilderung des Angeklagten einfach nicht zusammengepasst. „Dass der Angeklagte von nichts gewusst haben soll, kann man ihm nicht abnehmen. Ein richtiges Geständnis hat er außerdem nicht abgelegt. Da haben andere Abholer schon deutlich mehr über die Hintergründe und Namen der anderen Täter ausgepackt“ , so Richter Chama. Ein hartes Urteil sei durchaus gerechtfertigt, auch wenn es sich hier nicht um den eigentlichen Strippenzieher der Aktion handele. „Ohne den Abholer gibt es solche Taten nicht. Er ist also ein wesentlicher Hauptdarsteller und nicht bloß Nebendarsteller.“

Auch wenn in dem Fall nicht das Gesamtphänomen „Enkeltrick“ an sich bestraft werden könne, so gelte es dennoch, ein Exempel zu statuieren. So laute auch die Vorgabe des Bundesgerichtshofs. „Wenn man hier mit Kuschelstrafen kommt, dann manchen die Täter immer weiter“, so Chama, der von einer „widerlichen, hinterlistigen und bösartigen Form des Betrugs“ spricht. In diesem Fall hatte der Geschädigte Glück, er hat die Masche sofort durchschaut. Die hohe Strafe für den Angeklagten solle andere Abholer abschrecken – damit es nicht zu noch mehr Opfern kommt.