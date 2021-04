Schnelltestbus: An diesen Stationen kann sich jeder testen lassen

Ab Montag fährt der Corona-Schnelltestbus in Ulm zwei weitere Stationen an. Ab 12. April steht er immer montags von 12 bis 18 Uhr in Böfingen, Haslacher Weg / im Wendehammer, unterhalb des Bürgertreffs. Ab 13. April steuert er jeden Dienstag die Hochsträßgemeinden an und wird dort von 12 bis 18 Uhr in Eggingen vor der Feuerwehr in der Dorfstraße 10 stehen.

Auf dem Parkdeck des Ulmer Blautal-Centers hat das Schnelltest-Zentrum Ulm West eröffnet.

Wie für alle Testzentren und Testbusstationen ist eine vorherige Terminreservierung unter ulm.de/schnelltests notwendig. Getestet wird, wer zuvor einen Termin vereinbart hat. Das vermeidet lange Wartezeiten und Schlangestehen. Wie die stationären städtischen Testzentren steht auch das mobile Testangebot allen Bürgerinnen und Bürgern unabhängig von ihrem Wohnsitz offen: Jeder, der möchte, kann sich alle sieben Tage kostenlos mit einem Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen, informiert die Stadt.

Die städtischen Testzentren und Busstationen im Überblick:

Theatro, Hirschstraße: Mo - Sa 10 - 13 und 14 - 17 Uhr.

Messe Ulm – Halle 3, Böfinger Str. 50: Mo - Do 7 - 14 Uhr, Fr und Sa 7 - 20 Uhr.

Blautal-Center (Drive-In), Blaubeurer Str. 95, (Zufahrt über Parkdeck Ost): Mo - Fr 16 - 20 Uhr, Sa 10 -16 Uhr.

Donaubad (Drive-In), Wiblinger Str. 55, Neu-Ulm: Mo - Fr 16 - 20 Uhr, Sa und So 12 - 18 Uhr.

Haltestelle Ehinger Tor, Bismarckring/ Ecke Ehinger Straße: Mo 7 - 10:30 Uhr, Mi 7 - 10:30 Uhr.

Böfingen, Haslacher Weg, Mo 12 - 18 Uhr.

Eggingen, Dorfstr. Di, 10, 12 - 18 Uhr.

Marktpl. Wiblingen: Do 12 - 18 Uhr.

Eselsberg, Weinbergweg, oberhalb der Bushaltestelle Lupferbrücke: Mi 12 - 18 Uhr.

Wiblingen, Tannenplatz: Do 12 - 18 Uhr.

Weststadthaus: Fr 12 - 18 Uhr.