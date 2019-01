Schnee und Eisglätte sorgen für rund 40 Unfälle

Um die 40 Verkehrsunfälle haben sich am Freitag aufgrund der winterlichen Witterungsverhältnisse in den vier vom Polizeipräsidium Ulm betreuten Landkreisen ereignet, darunter der Alb-Donau-Kreis, der Landkreis Biberach, Heidenheim und Göppingen. Nach Angaben der Polizei entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro sowie leichten Personenschaden.

Die Streudienste seien laut Mitteilung mit allen Fahrzeugen im Einsatz und hätten damit größere Verkehrsbehinderungen verhindern können. Trotzdem stellten sich manchmal Fahrzeuge quer und brachten so kurzzeitig den Verkehr zum Erliegen, heißt es weiter.

