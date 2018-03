Schnee stoppt die Spatzen

Es hätte die Pflichtspiel-Heimpremiere für die Spatzen werden sollen, doch das Wetter hat den Ulmer Fußballern am Samstag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Partie in der Regionalliga Südwest gegen den TSV Steinbach wurde wegen der Schneemassen im Donaustadion abgesagt. Der SSV Ulm 1846 gab das rund drei Stunden vor dem Abpfiff bekannt. Ein Nachholtermin steht bislang noch nicht fest. Auch andere Regionalliga-Partien wurden am Wochenende abgesagt.