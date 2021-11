Schmuddeliges Ulm: Kritik an Erscheinungsbild der Stadt reißt nicht ab

Nicht nur mancher Zeitgenosse, der zu lange im Homeoffice zugebracht hat, läuft Gefahr, der optischen Verwahrlosung anheim zu fallen. Dasselbe Schicksal habe nun die Stadt Ulm ereilt, so die SPD. Nach dem Lockdown sei Ulm an vielen Stellen „schmutzig und unwirtlich“.

Warum nicht größere Mülleimer aufstellen?

Zuletzt hatte sich die Partei bei Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) über Müll und Dreck im neuen Stadtquartier „Sedelhöfe“ beschwert. Nun scheint die SPD generell Gefallen daran gefunden zu haben, das Rathaus über dreckige Stellen zu informieren. Fündig wurde die Partei in der gesamten Innenstadt.

Ein Kritikpunkt: Die Mülleimer in der Stadt (Donauufer, Brunnen Glöcklerstraße, vor Eisdielen) seien häufig „übervoll“, Müll sammele sich rund um die Eimer. SPD-Vorschlag: Wenn die Entsorgungsbetriebe der Stadt (EBU) aus personellen Gründen nicht häufiger leeren könnten, müssten eben größere Abfallkörbe angeschafft werden. Ein spezielles Ärgernis: Zellophan-Hüllen von Bubble-Tea-Strohhalmen in der Deutschhausgasse.

Keine einzige Straßenlaterne funktioniere

Störend auch, so die SPD: Mülltonnen, die von Anwohnern nach der Leerung nicht weggeräumt würden. „Manche Anwohner:innen scheinen ihre Tonnen dauerhaft im öffentlichen Straßenraum zu lagern.“

Weiterer Kritikpunkt: In der kompletten Bahnhofstraße funktioniere nicht eine der Straßenlaternen. In der Hirschstraße sei die Beleuchtung ebenfalls nicht ausreichend.

„Typisch Ulm?“ – übervoller Mülleimer beim Kino. (Foto: SPD)

Auch nicht schön... (Foto: SPD)

Selbst die Polizei wisse nicht Bescheid

Weiter geht es in der Liste: In der Bahnhofstraße sei seit Monaten ein Betondeckel für einen Versorgungsschacht zerbrochen. Dort wurden rot-weiße Absperrbaken aufgestellt, mehr geschehe nicht. Die gelben Unkrautblümchen, die im Sommer dort im Pflaster blühten, verschönerten es nicht ausreichend.

Daneben sei ein Baumrondell seit vier Jahren eingezäunt. Bei einer abendlichen Stadtbegehung des „Runden Tisches öffentliche Sicherheit und Ordnung“ habe selbst die Ortspolizeibehörde nicht gewusst, wer die Einzäunung veranlasst oder genehmigt hatte. Und dies zu dem Zeitpunkt, als sich die Händler der Bahnhofstraße über Drogenkranke beschwerten. Mittlerweile ufere die Bepflanzung im Rondell aus – was aber immerhin passe zum nachlässigen Erscheinungsbild der Bahnhofstraße.

Stundenlang dieselben zwei Lieder ohne Unterlass

Ebenfalls in der Bahnhofstraße scheine die Verwaltung die Problematik der Bettler nicht in den Griff zu bekommen. Ulm habe eigentlich klare Regeln in der Polizeiverordnung und den Richtlinien für Straßenmusik. Diese gehöre zwar auch in gewisser Form zu einer lebendigen Stadt, so die SPD. Doch Klagegesänge von Bettlerinnen oder „vorgebliche Musik“ von Musikanten, die stundenlang dieselben zwei Lieder ohne Unterlass spielten, würden wohl eher unter das Verbot von aggressivem Betteln in der Polizeiverordnung fallen.

Wunsch der SPD: „Wir bitten die Verwaltung darum, diese Zustände abzustellen.“ Immerhin um einen optischen Höhepunkt ist die Innenstadt seit Donnerstag reicher: Auf dem Münsterplatz wurde der Weihnachtsbaum aufgestellt.