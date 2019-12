Schmorbrand in Imbisswagen verursacht mehrere tausend Euro Schaden

Vermutlich ein technischer Defekt hat einen höheren Schaden an einem Imbisswagen am Mittwoch in Beimerstetten verursacht.

Gegen 9 Uhr stellte nach Angaben der Polizei ein 46-Jähriger Rauch an seinem Anhänger in der Bahnhofstraße fest. Er wählte den Notruf.

Einsatzkräfte der Feuerwehr rückten an und kümmerten sich um den Brand. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.