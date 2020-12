Schmerzhafte Erfahrung für einen Pizzaboten

Ein Pizzabote ist am Samstagabend in Blaustein geschlagen worden. Der 36-jährige Auslieferer hatte aus Versehen an der falschen Tür geklingelt, um seine Lieferung übergeben. Statt die auf die Lieferung wartende Bestellerin der Pizza anzutreffen, öffnete ihm ein 49-jähriger. Dieser Mann hatte offensichtlich keinen Appetit auf Pizza und auch kein Verständnis für die Störung. Ohne lang zu fackeln schlug er mit einem Kabel auf den Pizzaboten ein. Die herbeigerufene Polizei musste eingreifen. Jetzt erwartet den betrunkenen 49-Jährigen eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Während des Vorfalls fand sich die richtige Pizzabestellerin und so konnte das Essen doch noch übergeben werden.

Mehr zum Thema Ulm Einbrecher entschuldigt sich