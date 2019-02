Schluss mit dem Einweg-Geschirr – aber geht das überhaupt?

In der Mittagspause muss es schnell gehen, eine warme Mahlzeit zum Mitnehmen ist für viele die erste Wahl. Und das sieht vielerorts dann so aus: Das Schnitzel kommt in eine Plastikschale, das Ganze wird in Aluminiumfolie eingeschweißt, damit es warm bleibt – und dann in eine Plastiktüte gelegt, damit es der hungrige Kunde bequem ins Büro tragen kann.

Viele Menschen in der Region machen davon täglich Gebrauch und erzeugen damit massenweise Müll aus Plastik, Pappe und Papier. Einer von ihnen ist der Illertisser Klimaschutzmanager Simon Ziegler, der sich, wie er zugibt, selbst „hin und wieder“ in der örtlichen Metzgerei mit Mitnahmespeisen eindeckt. Im Sinne der Müllvermeidung sei das kontraproduktiv.

Man weiß, dass das schlecht ist, aber man weiß nicht genau, wie man es anders machen soll. Simon Ziegler, Klimaschutzmanager

Das Problem: „Man weiß, dass das schlecht ist, aber man weiß nicht genau, wie man es anders machen soll“, so Ziegler. Denn bei Speisen müssten Hygienevorschriften eingehalten werden. Und Alternativen zur Plastikverpackung seien bislang auf dem Markt nicht verbreitet. „Da könnte man sicher ansetzen“, sagt Ziegler.

Immerhin werden bei der Produktion von Verpackungen wertvolle Rohstoffe verbraucht. Schon nach einer einzigen Verwendung landet das Geschirr im Mülleimer und die Abfälle müssen entsorgt werden. Das bedeutet: sammeln, transportieren, verbrennen. Dabei entsteht genauso wie bei der Herstellung das klimaschädliche Gas Kohlendioxid.

Laut der Umweltschutzorganisation Nabu fielen im Jahr 2017 in Deutschland rund 350 000 Tonnen Müll durch Einweggeschirr und To-Go-Verpackungen an. In Europa sollen es insgesamt 26 Millionen Tonnen sein. Mitunter landeten sie nicht im Müllkreislauf, sondern durch achtloses Wegwerfen gleich in der Natur. Das ist nicht nur hässlich, sondern wohl auch gefährlich: Experten warnten zuletzt verstärkt vor Mikroplastik. Denn Kunststoffe verrotten nicht, sie zerfallen in Teilchen. Und die gelangen in die Nahrungskette und über Fische auf unsere Teller, heißt es.

Mikroplastik-Teilchen (hier ein Bild vom Ufer der Warnow in Rostock) hat eine Forschergruppe an der Universität Bayreuth auch in der Donau nachgewiesen. (Foto: Bernd Wüstneck)

Was also tun? Ansätze gibt es. Zum Beispiel auf der großen Bühne der europäischen Politik. Per Verbot will die Europäische Union (EU) Einweg-Plastik eindämmen, auf der Roten Liste stehen Trinkhalme, Wattestäbchen und Geschirr. Wie sich das konkret auf die Anbieter vor Ort auswirkt, ist noch unklar.

Wir können die Verwendung von Plastik nicht verbieten. Simon Ziegler, Klimaschutzmanager

Wie soll Einweg-Plastik vermindert werden? Geht es nach dem Illertisser Klimaschutzmanager Ziegler, ist ein Umdenken gefragt. „Das muss von den Leuten kommen.“ Die EU könne allenfalls den Rahmen vorgeben. Auf Zieglers Schreibtisch landeten regelmäßig Umweltschutz-Vorschläge. Nicht immer sei die Stadt jedoch der richtige Ansprechpartner. Auch bei den Verpackungen sei das so. „Wir können die Verwendung von Plastik nicht verbieten“, sagt Ziegler. Was allerdings gehe: Über Alternativen informieren und andere Lösungen ins Gespräch bringen. Die gibt es durchaus.

Das weiß Andreas Ritter, der in Weißenhorn einen Handel für Verpackungen betreibt. Ob Beutel, Tasche, Tüte, Schale, Folie, Karton, Sack oder Becher – hier ist vieles zu haben, und längst nicht nur aus Plastik. Die Suche nach Alternativen sei bei Herstellern und Händlern in vollem Gange, sagt Ritter. Es gebe einige Entwicklungen, etwa in Richtung R-PET. So heißt der recycelte Kunststoff, der aus PET-Plastikflaschen hergestellt wird – wie sie üblicherweise für Mineralwasser oder Säfte verwendet werden. Das Material ist allerdings für den Lebensmittelbereich noch nicht generell zugelassen. Will sagen: Deckel für Salatschüsseln gibt es beispielsweise schon aus R-PET, die Schüssel selbst noch nicht.

Daneben gibt es Bio-Kunststoffe wie Polylactide (PLA). Hergestellt werden sie aus Maisstärke und Milchsäure. „Das ist im Kommen“, sagt Ritter. Das Material bestehe komplett aus pflanzlichen (also nachwachsenden) Stoffen und sei vollständig abbaubar. Und zudem geschmacksneutral. Auch aus Zuckerrohr und Palmblättern ließen sich Verpackungen machen, sagt Ritter. Beide Formen seien aber nicht so fest wie herkömmlicher Kunststoff. Messer, Gabeln und Löffel könnten zudem aus Holz gemacht werden, etwa Bambus.

Biomaterial nicht robust genug

Voll und ganz ersetzen ließen sich die klassischen Kunststoffe durch das alles noch nicht, sagt Ritter. Das neue Biomaterial sei nicht für alle Verwendungsarten robust genug. Und es kostet mehr: Noch werde wenig produziert, was zu einem hohen Preis führe. „Ein Massenprodukt wäre günstiger“, sagt Ritter. Zudem müsse bei den Bio-Verpackungen nach der Ökobilanz gefragt werden: Zuckerrohr und Bambus stammten vorwiegend aus weit entfernten Ländern und hätten lange Transportwege zurückzulegen.

Es gibt Alternativen: Verpackungshändler Andreas Ritter aus Weißenhorn zeigt Geschirr aus Holz und Biokunststoffen. (Foto: Alexander Kaya)

Zu unrecht in Verruf sieht Ritter die von mehreren Supermarktketten geächtete Plastiktragetasche. „Sie wird schlechter gemacht, als sie ist.“ Zum einen sei sie praktisch, weil sie „den Dreck draußen“ halte. Zum andere lasse sie sich daheim noch als Mülltüte verwenden, um danach verbrannt und somit thermisch verwertet zu werden, etwa in Form von Fernwärme. Diese Mehrfachnutzung gebe es bei Papiertüten häufig nicht, so Ritter. Zu deren Produktion sei mehr Energie nötig.

Es wird dafür irgendwann gute Alternativen geben, aber noch steckt das in den Kinderschuhen. Simon Ziegler, Klimaschutzmanager

Trotz der neuen Verpackungsformen könnten Bäcker und Metzger mit ihren teils feuchten und fettigen Waren bisher wohl nicht auf Kunststoff verzichten, sagt Ritter. „Es wird dafür irgendwann gute Alternativen geben, aber noch steckt das in den Kinderschuhen.“

Plastik im täglichen Gebrauch einsparen – das versucht man auch in Altenstadt: Marktrat und Unternehmer Jochen Anders hat mehrere Firmen zusammengetrommelt, die künftig auf Einweg-Plastiktüten verzichten wollen. Fortan sollen Stofftaschen für einen geringen Betrag an die Kunden ausgehändigt werden. Eine Idee mit ähnlichem Ziel sind wiederverwertbare To-Go-Kaffeebecher, die von verschiedenen Anbietern zu haben sind. Einer davon ist das Münchner Startup „Recup“, der verschiedene Designs für Regionen anbietet. Zum Beispiel für Ulm und Neu-Ulm. 23 Unternehmen in der Region geben die Becher inzwischen aus. Bis zu 1000 Mal können die Recup-Tassen in die Spülmaschine

Hinfallen und Aufstehen: So reagieren die Macher des Bio-Trinkhalms nach ihrer Schlappe bei der VOX-Sendung die Höhle der Löwen.