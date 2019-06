Schlechte Luft in Ulm: Darum hat die Belastung zugenommen

Das Umweltbundesamt hat am Montag die Messdaten für die Stickstoffdioxid-Belastung (NO2) im Bundesgebiet veröffentlicht. Ulm ist demnach eine der Städte, die Werte über dem Grenzwert melden. Kein Einzelfall: In 57 Städten wurde eine von der Weltgesundheitsorganisatio (WHO) empfohlene Grenze von maximal 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft überschritten. Im Jahr 2017 waren noch 65 Städte betroffen.

Am stärksten belastet war die Luft im vergangenen Jahr am Stuttgarter Neckartor. Dort meldete die Messstation im Jahresmittel 71 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft. Dahinter folgt die Darmstädter Hügelstraße mit 67 Mikrogramm. An beiden Orten gelten mittlerweile Fahrverbote für ältere Dieselautos. Die Landshuter Straße in München, Spitzenreiter im vergangenen Jahr, hat sich 2018 deutlich auf 66 Mikrogramm verbessert.

Nach Angaben der Behörde hielten 13 Städte, die den Grenzwert von 40 Mikrogramm im Jahresmittel 2017 noch verletzt hatten, diesen im vergangenen Jahr ein. Zugleich überschritten fünf Städte diesen Wert nun geringfügig wieder. Das waren Leipzig, Ulm, Koblenz, Eschweiler und Sindelfingen. Im Mittel lagen die Werte an Messtationen in der Nähe von Verkehrsadern im Jahresmittel um 1,5 Mikrogramm unter denen des Vorjahres, bei rund 36 Mikrogramm.

Baustellenbedingt keine Messungen

Dass in Ulm im Gegensatz zu Vorjahren der Grenzwert wieder überschritten wurde, hat einen einfachen Grund: Bei der Messstelle in der Zinglerstraße wurden baustellenbedingt in den Jahren 2016 bis 2017 keine Messungen durchgeführt. Und für das Jahr 2015 lagen nach Angaben der Stadtverwaltung vandalismusbedingt keine verwertbaren Messungen vor.

Erst seit dem 1. Januar vergangenen Jahres wird hier wieder der Jahresmittelwert für Stickstoffdioxid gemessen, der nun prompt auch mit 43 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft überschritten wurde.

Die Ulmer Stadtverwaltung war längst informiert, die Ulmer Stadträte diskutierten im November vergangenen Jahres wie berichtet über die Thematik.

Dem längst veröffentlichten Zwischenbericht des „Luftreinhalte- und Aktionsplans“ ist zu entnehmen, dass die Luftqualität in Ulm sich trotz der Überschreitung auf dem Weg der Besserung befindet.

Der Wert für die Zinglerstraße lag zwar leicht über den Grenzwerten. Die 43 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft liegen aber dennoch unter den 60 Mikrogramm, die laut Luftreinhalteplan noch vor ein paar Jahre gemessen wurden. An der Messstelle in der ebenfalls viel befahrenen Karlstraße wurde der Grenzwert bereits zum zweiten Mal in Folge unterschritten werden. Der Halbjahreswert für 2018 liegt mit 33 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter deutlich unter dem Grenzwert.

Man sieht es ja an der Karlstraße: Wenn der Stop-and-Go-Verkehr zurück geht, gehen auch die Werte zurück. Simon Pflüger, Ulmer IHK

Simon Pflüger, der zuständige Experte bei der Ulmer Industrie- und Handelskammer (IHK) hält die Überschreitung des Grenzwerts in der Zinglerstraße für ein vorüber gehendes Phänomen. Nach der Fertigstellung der Bauarbeiten am Ulmer Hauptbahnhof, wenn der Verkehr wieder flüssiger fließt, habe sich das Problem erledigt. „Man sieht es ja an der Karlstraße: Wenn der Stop-and-Go-Verkehr zurück geht, gehen auch die Werte zurück.“ Zudem fahren beispielsweise auch viele Regionalbusse durch die Zinglerstraße. Gerade hierdurch könne auch ein erhöhter Schadstoffausstoß erfolgen. Eine Verbesserung des Verkehrsflusses würde auch diese NO2-Quelle unschädlicher machen.

Abnehmender Trend bei der Immissionsbelastung

Für Fahrverbote sieht die Ulmer IHK nach wie vor keinerlei Notwendigkeit und verweist auf eine Einschätzung des Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz. „In allen Regierungsbezirken ist ein abnehmender Trend bei der Immissionsbelastung festzustellen.“ Auch, was Feinstaub angeht: Für Ulm könne festgehalten werden, dass die Grenzwerte für Feinstaub seit mehreren Jahren durchgängig eingehalten werden oder aufgrund der geringen Belastung gar nicht mehr erhoben werden.