Schlange versteckt sich in Motorraum

Schon wieder ist in Ulm eine offenbar ausgebüxte Würgeschlange aufgetaucht. Ein Mechaniker entdeckte das Tier im Motorraum eines Autos aus Frankreich. Offenbar war der Python als blinder Passagier in dem Fahrzeug nach Deutschland gereist.

Am Mittwochmorgen wollte sich der Mitarbeiter einer Ulmer Werkstatt um ein Fahrzeug mit französischer Zulassung kümmern. Dabei fiel ihm zuerst ein ungewöhnliches Zischen auf, dann eine etwa 30 Zentimeter lange Schlange. Sie versuchte, sich im Motorraum zu verstecken. Eine Polizeistreife und Helfer der Feuerwehr eilten herbei, um den Königspython einzufangen. Nun durfte die Schlange ihre Reise im Streifenwagen der Polizei fortsetzen. Ziel war diesmal ein Fachgeschäft, das dem Reptil vorerst eine Bleibe anbietet.

Erst vor zwei Wochen hatte eine Frau in Einsingen einen etwa einen Meter langen Python vor ihrer Haustür gefunden. Sie stülpte einen Karton darüber und brachte das Tier zur Polizei, die sich darum kümmerte und es in eine Zoohandlung in Neu-Ulm brachte – nicht ohne vorher einen Schnappschuss von einem Beamten mit der Schlange um den Hals zu machen. Die Polizei vermutet, dass die Schlange ihrem Besitzer in der näheren Umgebung nachts entfleucht war.

Die meisten Pythons dürfen ohne Genehmigung gehalten werden, sind jedoch meldepflichtig. Sie sind ungiftig und töten ihre Beute durch Umschlingen.