Schlager aus der Zeit des Wirtschaftswunders

Conny und die Sonntagsfahrer sind nach langer Zeit wieder zu Gast im Kornhaus in Ulm. In ihrem neuen Konzertprogramm „Schön war die Zeit…“ präsentieren sie am Sonntag, 15. Mai, die schönsten Lieder von Peter Alexander, Caterina Valente, Peter Kraus und vielen anderen aus der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders. Los geht’s um 17 Uhr. Die vier Musiker bringen auf kurzweilige Art und Weise die „musikalischen Perlen“ und das „beschwingte Lebensgefühl einer unvergesslichen Ära“ auf die Bühne, heißt es in der Vorankündigung. „Erleben Sie die großen Schlager von Peter Alexander, Caterina Valente, Conny Froboess, Peter Kraus und vielen anderen“, heißt es in der Medienmitteilung weiter. Mit authentischer Instrumentierung, originalgetreuen Arrangements und stilechter Kleidung lassen die vier Musiker die wunderbare Musik dieser großen Künstler wieder aufleben.