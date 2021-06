Schläge gegen Schaffner: Mitreisende verhindern Schlimmeres

Ein 21-Jähriger Mann griff am Freitagmorgen gegen 7 Uhr einen Zugbegleiter der Bahn in einem ICE von Augsburg nach Ulm an und verletzte ihn. Engagierte Mitreisende gingen dazwischen und konnten Schlimmeres verhindern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand hatte sich der 21-jährige Libanese wohl seit der Abfahrt des Zuges am Münchener Hauptbahnhof in einer Toilette des Zugses eingeschlossen. Nachdem ein 23-jähriger Zugbegleiter ihn mehrfach aufgefordert haben soll, herauszukommen und sein Ticket vorzuzeigen, soll der Mann die Toilette kurz nach der Ausfahrt des Zuges aus dem Augsburger Hauptbahnhof verlassen und den Bahn-Mitarbeiter gegen die Innenwand des Fernzugs gestoßen haben.

Da sich der in Leipzig lebende Mann anscheinend nicht ausweisen wollte und kein Ticket vorzeigen konnte, informierte der 23-Jährige telefonisch seinen Vorgesetzten. Währendessen soll der 21-Jährige den Schaffner unvermittelt mehrfach mit der Faust gegen den Kopf geschlagen haben.

Mehrere Reisende, die den Vorfall beobachteten, stellten sich daraufhin offenbar neben den Geschädigten und unterstützten diesen. Der aggressive junge Mann soll seinen Angriff infolgedessen eingestellt und sich auf einen freien Sitzplatz im Zug gesetzt haben.

Eine Streife der Bundespolizei nahm den 21-Jährigen am Ulmer Hauptbahnhof schließlich vorläufig fest. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung. Der Geschädigte wurde durch den Angriff an den Händen und am Kopf verletzt und musste seinen Dienst abbrechen.