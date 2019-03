„Schlüpfrig“ und „spätpubertär“: Ulmer Plakat-Aktion empört die Gemüter

Beim Stichwort „Verkehr“ denken viele nur an „das Eine“ – und das sollten sie auch bei einer neuen Plakatkampagne, welche die Stadtverwaltung, die Stadtwerke und die Ulmer City Marketing aufgelegt haben. Natürlich ging es dabei nicht nur um die zwischenmenschliche Horizontalbegegnung, sondern vor allem um das Massen-Blech-Rendezvous, das die Stadt derzeit täglich erlebt. Allerdings ist bei der Kampagne ein „Verkehrs“-Unfall passiert, denn nach Protesten der SPD-Fraktion trat Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU) auf die Bremse und zog zwei umstrittene Plakatmotive aus dem, nun ja, Verkehr.

Mehr entdecken: Ulmer fahren bald samstags kostenlos mit Bus und Straßenbahn

Angesichts der Dauerbaustellen in der Stadt und der damit einhergehenden Staus hat der Gemeinderat vor kurzem eine Plakatkampagne in Auftrag gegeben, um einerseits den Menschen aus Stadt und Umland den Umstieg auf Busse und Bahnen schmackhaft zu machen, andererseits sie überhaupt dazu zu motivieren trotz widriger Umstände weiterhin in die City zu kommen, um dort zu kaufen und zu konsumieren.

Hamburg ist auch durch viel Verkehr berühmt geworden. Ein Slogan der Werbekampagne

Beauftragt wurde eine örtliche Werbeagentur, die nach eigenem Selbstverständnis „langweiliger Werbung“ den Kampf angesagt hat. Und so erdachten die Kreativen nicht nur eindeutig harmlose Sätze wie „So schwäbisch: In (Neu)Ulm samstags für umsonschd mit Bus und Bahn.“, sondern auch solche mit zweideutigem Gehalt wie die beiden folgenden: „Hamburg ist auch durch viel Verkehr berühmt geworden“ und „Einparken ohne Vorspiel gibt’s nur am Straßenrand. Park&Ride in Ulm“.

Wir waren, gelinde gesagt, entsetzt. Diese Kampagne hat weder Niveau, noch ist sie zielführend. Ulmer SPD in einem Schreiben

Es waren diese beiden Slogans, bei denen die Ulmer Rathaus-Genossen rot sahen und beim OB intervenierten. Der hatte die Kampagne am Montag im Ältestenrat präsentiert – und am nächsten Tag flatterte ihm ein empörter Antrag der SPD ins Haus mit dem Wunsch, bei der Ausarbeitung der Kampagne noch mal komplett von vorne anzufangen.

In dem Schreiben heißt es unter anderem wörtlich: „Wir waren, gelinde gesagt, entsetzt. Diese Kampagne hat weder Niveau, noch ist sie zielführend.“ Die Sozialdemokraten empfinden die Texte zum Teil als „schlüpfrig“ und „spätpubertär“. So etwas habe die Stadt nicht nötig.

Oberbürgermeister Czisch reagiert prompt

OB Czisch reagierte prompt und entschied am Dienstagnachmittag, dass die zweideutigen Parolen nicht Teil der Kampagne werden. Das bestätigte auf Anfrage Rathaussprecherin Marlies Gildehaus.

Damit sei aber nicht alles gestoppt worden, sondern nur ein Baustein der Kampagne, die ja viel umfassender angelegt sei und immerhin rund 400 000 Euro kosten solle. Am 6. April wird sie gestartet.

Mehr entdecken: Nahverkehr in Ulm könnte billiger werden

Marlies Gildehaus lässt im Gespräch durchblicken, dass sie persönlich die Kritik an den Sprüchen verstehe: „Ich kann mir vorstellen, dass es Menschen gibt, denen das nicht gefällt“. Wichtig sei, dass mit der Aktion Menschen auf Busse und Bahnen gebracht werden. „Es wäre schade, wenn das verpuffen würde.“

SPD ist jetzt zufrieden

Die SPD ist zufrieden, den sie „sie durch ihren Antrag an den OB das Schlimmste verhindern konnte“, wie sie jetzt mitteilt. Der Landtagsabgeordnete Martin Rivoir versteht nicht, „dass hier keine verantwortliche Person frühzeitig die Notbremse gezogen hat“.

Außerdem gefällt der SPD die ganze Gestaltung der Plakate überhaupt nicht könne, sie weckten keinerlei Emotionen für Ulm und könnten so „für jede andere Stadt, egal ob Wanne-Eickel oder Rosenheim Werbung machen.

Mehr entdecken: Brenzbahn ist für eine Woche gesperrt