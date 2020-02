Schlägerei im Bordell mit tragischen Folgen

Eine Schlägerei im FKK-Klub, ein unbekanntes Opfer und eine Barfrau als Kronzeugin: Der Prozess, den Richter Thomas Mayer jüngst am Neu-Ulmer Amtsgericht verhandelte, klingt wie ein Film.

Auf der Anklagebank: Ein 39-Jähriger, der gemeinsam mit seinem Cousin bei ihrem abendlichen Besuch in dem Etablissement in Neu-Ulm auf einen anderen Mann eingeprügelt haben soll.

An jenem Abend im Mai vergangenen Jahres feierte die Frau des Angeklagten ihren Geburtstag. Den wollte der 39-Jährige gemeinsam mit seinem Cousin dann in einem FKK-Klub ausklingen lassen – mit „fünf bis sechs Gläsern“ Whiskey-Cola, wie der Mann vor Gericht berichtete.

Dann jedoch wurde der 39-Jährige unruhig: Er habe nach Hause gewollt, weil er am nächsten Morgen wieder früh arbeiten habe müssen. Sein Cousin aber wollte noch bleiben.

Nach Aussage des 39-Jährigen kam er dann etwas später gerade aus dem Raucherbereich, als er einen Mann gesehen habe, der auf seinen Cousin losging. Dieser war mittlerweile angezogen, der andere Gast sowie der Angeklagte nur mit einem Handtuch bekleidet – das ist in dem Etablissement Vorschrift.

„Ich habe mich dann schützend auf meinen Cousin gelegt“, so der Angeklagte. Denn dieser habe wegen einer schweren Verletzung aus Kindertagen eine Metallplatte im Kopf gehabt. „Ich wollte ihn nur beschützen“, so der 39-Jährige.

Schlägerei im FKK-Klub: Ehemalige Barfrau sagt als Kronzeugin vor Gericht aus

Die damalige Barfrau schilderte die ganze Geschichte jedoch ein bisschen anders: Sie habe den Cousin des Angeklagten angezogen im Raucherbereich gesehen – und ihm gesagt, dass er nicht bekleidet im Klub sein darf. „Er hat mich nur ausgelacht.“

Die beiden Männer seien sehr betrunken gewesen, viele Gäste seien wegen ihnen auch gegangen, erzählt die junge Frau. „Ich habe dann gesagt, dass ich die Polizei rufe, wenn sie jetzt nicht gehen.“

Der Cousin des Angeklagten habe sie dann beschimpft: „Ich sollte die Fresse halten.“ Ein anderer Gast mischte sich ein, sagte, so spreche man nicht mit einer Frau.

Daraufhin, so die 27-Jährige weiter, schlug der Cousin des Angeklagten dem unbekannten Gast ins Gesicht. Dieser wehrte sich und schlug ebenfalls zu. Der Angeklagte sprang dann laut der Barfrau von hinten auf den Rücken des Gastes.

Ob die beiden Cousins den anderen Gast gleichzeitig geschlagen haben – ein sehr wichtiger Aspekt hinsichtlich der Strafe – wusste die junge Frau aber nicht mehr. „Da war ja auch jedes Wochenende was.“

Mittlerweile hat sie eine neue Arbeitsstelle – und sagte über ihre Zeit im FKK-Klub: „Ich bin so froh, dass ich da nicht mehr arbeite.“

Cousin des Angeklagten wurde lebensgefährlich verletzt

Die besonders tragische Seite des Vorfalls: Der Cousin des Angeklagten erlitt bei der Auseinandersetzung eine lebensgefährliche Schädelverletzung. „Er war bewusstlos, aber ich dachte, er sei nur betrunken“, erzählt der 39-Jährige vor Gericht.

Er habe seinen Cousin an jenem Abend nach Hause gebracht. Am nächsten Tag wurde er dann jedoch ins Bundeswehrkrankenhaus Ulm eingeliefert – und dieses verständigte die Polizei. Er hatte wegen der Schlägerei eine Gehirnblutung, ist seitdem halbseitig gelähmt und ein Pflegefall.

So kam die ganze Geschichte überhaupt erst ans Licht. Denn am Abend der Schlägerei im Bordell hatte niemand die Polizei gerufen. Zunächst ermittelten die Beamten wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen den anderen Cousin – sie dachten, die beiden Männer wären miteinander in Streit geraten.

Dann jedoch stellte sich heraus, dass ein dritter, unbekannter Mann mit im Spiel war – und nach Vernehmung der Barfrau wurden die beiden Cousins schließlich wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt.

Das Verfahren gegen den 39-jährigen Angeklagten wurde schließlich gegen Zahlung einer Geldbuße ebenfalls eingestellt. Der Mann muss 1000 Euro an den Kinderschutzbund Ulm zahlen. Das Verfahren gegen seinen Cousin soll ebenfalls eingestellt werden.