Schemmerhofer Künstlerin will, dass Passanten Menschenrechte mit Füßen treten

Andrea Tiebel-Quast ist bildende Künstlerin und lebt in Schemmerhofen. Am Donnerstag, so hofft sie, treten auf dem Ulmer Münsterplatz möglichst viele Passanten die Menschenrechte mit Füßen.

72 Meter lange und anderthalb Meter breite Kunststoffbahn

Tiebel-Quast will ein Zeichen setzen, auch provozieren, und rollt im Schatten des höchsten Kirchturms der Welt eine 72 Meter lange und anderthalb Meter breite Kunststoffbahn aus, auf der die 30 von der UN erklärten Artikel der Menschenrechte prangen. Los geht die Performance um 9.30 Uhr, Ende gegen 17.30 Uhr (wenn es regnet am Freitag).

Ihre Rechnung: Passanten dürften kaum umhin kommen, „die Menschenrechte mit Füßen zu treten“. Was sie und Heike Sauer, die sie bei der Aktion unterstützt, herausfinden möchten: Wie geht der Einzelne damit um? Welche Reaktionen gibt es auf das am Boden liegende vermeintliche Hindernis, die am Boden liegende Typografie?

Filmteam dokumentiert die Aktion

Die Frauen wollen sensibilisieren, die über das Banner trappenden Menschen sollen sich fragen: Wo enden meine Rechte? Wo beginnen die Rechte des Anderen? Ein Filmteam hält die Impressionen fest. Parallel wird vor dem Stadthaus eine Klanginstallation gezeigt. 2018 stellte Tiebel-Quast schon im Museum zur Geschichte von Christen und Juden im Schloss Großlaupheim aus, zeigte eine Mixed Media-Installation.