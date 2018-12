Am Dienstag machte ein Unbekannter bei Autoaufbrüchen in Ulm Beute.

Zwischen 20.30 und 21.15 Uhr schlug ein Unbekannter die Seitenscheiben von zwei Autos ein. Der Renault und der Audi standen im Parkhaus des Bundeswehrkrankenhauses am Oberen Eselsberg. Der Dieb suchte in den Fahrzeugen nach Beute. In jedem Auto fand er eine Tasche. In den Taschen befand sich nur eine Hose und ein Schlüssel. Die nahm er mit und flüchtete unerkannt.