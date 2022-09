Schattenseite des Sports: Missbrauch im Verein passiert häufiger als gedacht

Die Berichte von Betroffenen sexualisierter Gewalt im Sport, die am Dienstag von der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs vorgestellt wurden, sind ernüchternd. Das öffentliche Bild vom Vereinssport passt dabei so gar nicht mit dem zusammen, was die Studie offenlegt.

Doch genau das mache es den Betroffenen so schwer, Hilfe zu suchen und zu erhalten. Die Kommission untersucht seit 2016 Ausmaß und Folgen sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. In der neuesten Studie geht es um diese Erfahrungen im Sport - mit erschreckenden Ergebnissen.

Was hat die Fallstudie untersucht?

In der Studie, bei der auch Mitarbeiter der Universität Ulm mitgewirkt haben, wurden schriftliche Berichte und vertraulich geführte Gespräche mit Betroffenen sexueller Gewalt analysiert. 72 Fälle sind Gegenstand der Studie. Es ist das erste Mal, dass in Deutschland eine so große Zahl an Berichten von Opfern sexualisierter Gewalt im Sport so genau untersucht wurde.

Um was geht es genau?

Um sexualisierte Gewalt, die Kinder und Jugendliche im Sport erlebt haben, wie etwa in Form von verbaler Belästigungen, Textnachrichten mit sexuellen Inhalten, Berührungen bei Hilfestellungen, exhibitionistische Handlungen bei Umkleide- und Duschsituationen bis hin zu sexualisierter Gewalt mit Körperkontakt. Gerade letzteres wurde in den Berichten am häufigsten thematisiert.

Welche Rolle spielen Sportvereine?

Rund 80 Prozent der Berichte beziehen sich auf den organisierten Sport in Vereinen und Verbänden, also die deutliche Mehrheit. Fälle von sexualisierter Gewalt wurden aber auch im Sportunterricht erlebt. Rund 40 Prozent der Betroffenen waren zum Zeitpunkt der Gewalterfahrung im Bereich des Leistungssports aktiv und nahmen an Wettkämpfen teil. Am häufigsten war von Turnen und Fußball die Rede, also die Sportarten, die in Deutschland die meisten Mitglieder haben und häufig von Kindern und Jugendlichen ausgeübt werden.

Was sagt die Studie über die Täter aus?

In fast allen Fällen ging die sexualisierte Gewalt von Männern aus, meist Personen, die sich in machtvollen Positionen befinden, also Trainer oder Betreuer. „Nach außen hin treten die Tatpersonen nett und charmant auf und machen sich durch ihre Expertise und ihr Engagement für den Verein unentbehrlich“, berichtet Professorin Bettina Rulofs, leitende Autorin der Studie.

Wer wurde Opfer sexueller Gewalt?

In den meisten Fällen waren das Mädchen und junge Frauen. Ein Viertel der Betroffenen ist männlich. Was den Großteil der Opfer eint: Viele waren aufgrund ihrer Lebensumstände besonders vulnerabel. „Diese Kinder waren besonders bedürftig nach Aufmerksamkeit und Anerkennung, die sie zuhause nicht erfuhren. Das wurde von den Tätern offenbar gezielt ausgenutzt“, so Bettina Rulofs. Die meisten Betroffenen erlebten sexualisierte Gewalt im Sport dabei nicht nur einmal, sondern regelmäßig.

Was haben Betroffene erlebt?

Viele der weiblichen Betroffenen haben sich in ihrem Verein durch ein stark sexistisches Verhalten der männlichen Akteure grundsätzlich abgewertet gefühlt. Eine Rolle spielte vor allem die Macht der Trainer, was Selektion und Sanktionen angeht. Wer sich unterordnet und Disziplin an den Tag legt, so die Annahme der Opfer, hat Aussicht auf Erfolg. So wird viel ausgehalten: hartes Training, Beschimpfungen bis hin zu körperlicher und emotionaler Gewalt. Und wer Vorteile aus dem Dulden der sexualisierten Gewalt ziehen kann, also etwa für bestimmte Wettkämpfe ausgewählt wird, möchte sich das nicht durch die Offenlegung der Gewalterfahrungen kaputt machen.

So fühlen sich Opfer meist auch noch mitschuldig. Besonders erschreckend: Einige Übergriffe wurden sehr wohl vom Umfeld wahrgenommen. Dass aber niemand einschritt, gab Opfern das Gefühl, dass die erfahrene Gewalt normal sein muss. „Vereine verschlossen lieber die Augen, als die wenigen engagierten Ehrenamtlichen nicht zu verlieren“, berichtet Bettina Rulofs. Das Wahren des guten Images und das Abwenden von Skandalen schien Vorrang zu haben, was Betroffene erneut traumatisierte und extrem verletzte.

Welche Folgen hatten die Erfahrungen auf die Betroffenen?

Lebenslange Belastungen, gesundheitliche Probleme und Einschränkungen. Auch die sportliche Entwicklung litt darunter, viele konnten sich danach nicht weiter entfalten - und gingen letztendlich als Sporttalente verloren.

Was bedeutet das für den Vereinssport?

„Die Erfahrung von sexualisierter Gewalt im Sport steht im deutlichen Widerspruch zu dessen eigentlichen Versprechen, nämlich Gesundheit, Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und sportlicher Leistungsentwicklung“, betont Professor Heiner Keupp von der Kommission. Viele Betroffene sehen ihr Team oder ihren Verein als zweite Familie an. Vor allem im ländlichen Raum ist der Sportverein unentbehrlicher Teil des Alltags und der eigenen Identität, vor allem wenn Familie und Freunde ebenfalls mit eingebunden sind. Ein derart geschlossenes System gelte es deshalb umso mehr zu überprüfen - und Betroffenen nötige Unterstützung zuzusichern.

Was können Vereine aus den Ergebnissen der Studie lernen?

„Zu oft behindern Vereine und Verbände bisher eine schonungslose Aufarbeitung von Fällen sexueller Gewalt. Ehrliche Aufarbeitung jedoch ist die Voraussetzung für einen grundsätzlichen Wandel im Leistungs- und Breitensport“, betont Angela Marquardt, Mitglied des Betroffenenrates bei der UBSKM (Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs).

Betroffene fordern: möglichen Tätern erst gar nicht die Gelegenheit bieten, Trainer nur in Anwesenheit eines weiteren Erwachsenen mit Kindern trainieren zu lassen, auffällig gewordenen Trainern ihre Lizenz entziehen, gläserne Sporthallen, eine Struktur, die fortwährend Einblicke und Supervision von außen ermöglicht und vor allem: ein kompetenter und vertrauensvoller Ansprechpartner unabhängig von den Vereinsstrukturen. „Sportorganisationen müssen ein Interesse daran haben, zu erfahren, was in ihrer Einrichtung in der Vergangenheit geschehen ist. Darum braucht es ein gesetzlich verankertes Recht von Betroffenen auf Aufarbeitung, das gleichzeitig Institutionen dazu verpflichtet“, appelliert Professor Heiner Keupp.