Wird der Schwörmontag wie das Laupheimer Heimatfest zum Superspreading-Event?

Schwörrede, Nabada und anschließend Party ohne Ende in der Ulmer Innenstadt. Nach zwei harten Corona-Jahren voller Entbehrungen wünschen sich Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch und die anderen Verantwortlichen des Schwörmontags am 18. Juli endlich mal wieder eine „unbeschwerte Feier“. Zumindest am Wochenende und vor allem am Montag sollen die Sorgen vor einem kalten Winter und dem Krieg in der Ukraine in den Hintergrund treten. Doch es droht Katerstimmung.

Schon jetzt ächzen Schulen und Krankenhäuser unter Personalausfällen – vor allem coronabedingt. Auch die Führerscheinstelle des Alb-Donau-Landratsamtes in Ulm sowie die SWU, die für den Bus- und Straßenbahnverkehr in der Stadt zuständig ist, beklagen zahlreiche Ausfälle. Und ausgerechnet jetzt steht der höchste Ulmer Feiertag mit Abertausenden von Besuchern vor der Türe. Facht er die aktuell glimmende Corona-Welle weiter an?

Es fehlen schon jetzt Pfleger und Ärzte

Die Sprecherin der Ulmer Uniklinik ist selbst betroffen. Sie teilt mit, dass sie aktuell aus der Quarantäne heraus arbeite, immerhin weitestgehend symptomfrei. Pfleger oder Ärzte an der größten Klinik der Region haben diese Homeoffice-Option nicht. Erkranken sie an Corona, müssen sie zu Hause bleiben und fehlen als Arbeitskräfte. Grundsätzlich gilt: Eine Isolation endet nach fünf Tagen, sofern die Betroffenen mindestens 48 Stunden ohne Symptome waren.

In Ulm und in der Region zeigt die Kurve der Neu-Ansteckungen wieder nach oben. Die Inzidenz in der Stadt lag zuletzt bei knapp unter 1000 neuen Fällen (in den vergangenen sieben Tagen pro 100 000 Einwohner). Und damit über der bundesdeutschen Inzidenz von 720 (Stand Donnerstag).

Die Uniklinik stellt dies vor Herausforderungen. „In allen Bereichen“, so die Sprecherin, seien aktuell „krankheitsbedingte Personalausfälle“ zu verzeichnen. Grund: „hohe“ Covid-Infektionszahlen unter den Klinik-Mitarbeitern. Der Krankenstand sei „höher als üblich“. Auch Quarantäne- und Isolationsmaßnahmen trügen ihren Teil dazu bei. Ebenfalls klagen Ulmer Kindergärten und Schulen über coronabedingt fehlendes Personal – und mit ihnen die Eltern.

Party in der Ulmer Innenstadt. (Foto: Alexander Kaya)

Das gleiche Bild bei der SWU. Ausgerechnet für Schwörmontag teilen die Stadtwerke mit, dass „der anhaltend hohe Krankenstand des Fahrpersonals“ zu Einschränkungen im ÖPNV führen werde. Rund sieben Prozent aller Fahrten des für Schwörmontag aufgelegten „Sonderfahrplans“ dürften entfallen. Um sicherzugehen, rät die SWU Kunden, sich vor Fahrtantritt über die Online-Fahrplanauskunft oder die Anzeigen an den Haltestellen zu informieren.

Doch auch wer seinen Bus, seinen Zug oder seine Straßenbahn erwischt, der muss sich darauf einstellen: Es wird rappelvoll werden am Montag. OB Czisch sprach bereits die Empfehlung aus, mit dem Fahrrad anzureisen, wenn möglich.

Zehntausende allein beim Nabada

Wegen des Sommerwetters und der zurückliegenden Feierflaute werden Zehntausende Gäste erwartet, aus der gesamten Region, aus ganz Deutschland. Besonders dicht dürfte das Gedränge beim Nabada auf der Donau werden (ab 16 Uhr), und natürlich abends in den Straßen und Gassen der Innenstadt. Für das Coronavirus ein gefundenes Fressen, denn: Masken sind nicht vorgeschrieben. Wie groß die Dimensionen des Schwörmontags sind, zeigt diese Zahl: Allein beim Nabada im Jahr 2015 wurden 60 000 Besucher gezählt.

Rennt Ulm am Schwörmontag sehenden Auges und mit Anlauf in ein Superspreading-Event hinein? Das hiesige Gesundheitsamt widerspricht nicht. Weil immer weniger Menschen freiwillig Maske tragen – was grundsätzlich zu einer schnelleren Verbreitung des Virus führe – und Großveranstaltungen wie der Schwörmontag weitgehend ohne Einschränkungen möglich sind, würden die Fallzahlen in der Region wieder steigen, sich die neuen Omikron-Subtypen weiter verbreiten.

Was jedoch schwierig sei, so das Gesundheitsamt: Genaue Rückschlüsse zu ziehen zwischen bestimmten Veranstaltungen und steigenden Infektionszahlen und ob die jeweiligen Events tatsächlich schuld daran waren. Grund: Der Fokus des Gesundheitsamtes liege nicht mehr auf der Kontaktnachverfolgung nach einzelnen Ausbrüchen, sondern auf „Einrichtungen mit vulnerablen Personengruppen“ und deren Schutz. Aufgrund der aktuellen Datenerfassung sei es aber schwierig, „Tendenzen im Infektionsgeschehen“ eindeutig auf bestimmte Ereignisse zurückzuführen.

Aber nicht unmöglich, wie der Fall des kürzlich zuende gegangenen Laupheimer Kinderfests gezeigt hat. Die vielen Kontakte rund um das Fest haben einer großen Wahrscheinlichkeit nach die Zahl der Corona-Infektionen in der Stadt und den Teilorten merklich steigen lassen. Jedenfalls stützen Daten des Kreisgesundheitsamts Biberach diese Vermutung, die sich bisher vor allem aus Beobachtungen nährte. Die Stadt teilte mit: „Wir stellen fest, dass aufgrund des Heimatfests ein gewisser Anstieg an Corona-Fällen da ist.“

Schwere Erkrankungen gehen zurück

Ausbaden müssen dies nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch Arbeitgeber – und die Kollegen. Laut Sprecherin der Ulmer Uniklinik seien wegen des krankheitsbedingten Personalausfalls die übrigen Mitarbeiter aktuell „maximal gefordert“. Für deren „Engagement und Einsatz“, mit dem sie die Versorgung der Patienten „weiterhin gewährleisten“, sei ihnen die Klinik „sehr dankbar“.

Immerhin: Stationen oder andere Bereiche mussten bisher nicht wieder geschlossen werden. Weitere gute Nachricht: Seit einigen Monaten sei ein „Rückgang“ an schweren Covid-19-Erkrankungen zu beobachten. Aktuell (Stand 14. Juli) werden an der Uniklinik 24 Corona-Patienten behandelt, davon vier auf der Intensivstation.

Ziemlich intensiv spürt auch das Alb-Donau-Landratsamt in Ulm die aktuelle Corona-Welle. Zum Beispiel bei der KfZ-Zulassungsstelle. Kunden müssen sich auf Wartezeiten einstellen, trotz vereinbarter Termine. Grund: Personal- und Krankheitsausfälle. Die haben auch die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm (EBU) zu beklagen. Eigentlich sollten ab Freitag wieder Müllscouts an der Donau unterwegs sein, um Passanten auf Müllvermeidung und -entsorgung hinzuweisen. Doch einen geplanten Pressetermin sagten die EBU nun ab; alle verfügbaren Scouts seien entweder kurzfristig erkrankt oder in Quarantäne.

So ganz geheuer ist dem Ulmer Oberbürgermeister der erwartete Ansturm am Montag jedoch auch nicht. Sorgen bereitet ihm aber in erster Linie die angekündigte Hitze. Sein Rat an die Besucher: viel trinken und einen Hut aufsetzen. Wegen der Corona-Ansteckungsgefahr appelliert er an die „Vernunft“ der Feiernden. Dass die Stadt keinerlei Vorgaben zu Masken macht, begründet er damit, dass es quasi unmöglich sei, einen Maskenzwang zu verordnen – und dann zu kontrollieren. „Wenn die Leute feiern, dann feiern sie.“ Doch auch er dürfte hoffen, dass die Kopfschmerzen am nächsten Tag ausschließlich vom Alkohol herrühren, und nicht ein Vorbote sind von weiteren massiven Ausfälle in Behörden, Krankenhäusern & Co.