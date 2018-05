Schaf sorgt für Tohuwabohu auf A8

Kaum war am Mittwoch bei Dornstadt ein Schaf gerettet, kam es doch noch zum Unfall. Ein Laster krachte auf der A8 in einen Sicherungsanhänger der Straßenmeisterei.

Zeugen sahen das Schaf kurz vor 13 Uhr. Das Tier rannte auf dem Parkplatz Scharenstetten an der Autobahn frei umher. In Sorge um das Tier und um die Sicherheit auf der Straße verständigten die Zeugen die Polizei.

Gleich darauf kam ein Fahrzeug der Straßenmeisterei vorbei, unklar, ob zufällig oder weil der Fahrer alarmiert worden war. Der Mitarbeiter der Straßenmeisterei erkannte das Tier auf der Autobahn. Sofort nahm er den mitgeführten Sicherungsanhänger in Betrieb: mit Warnblinklicht, Blitzleuchten und blinkendem Pfeil. Der Mann stieg aus und trieb das Schaf von der Straße. Er begleitete es in sichere Entfernung von der Fahrbahn. Dann ergriff das Schaf die Flucht. Der Mitarbeiter der Straßenmeisterei überließ die Sorge um das Tier nun der Polizei und kümmerte sich wieder um seinen Anhänger auf der Straße, der dort blinkend stand. Er hatte seinen Lastwagen noch nicht erreicht, da rammte ein anderer Lastwagen den Sicherungsanhänger. Der andere Trucker, ein 54-Jähriger, hatte den Anhänger schlicht zu spät gesehen. Trotz aller Leuchten. Zum Glück wurde durch den Unfall aber niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand nach Schätzung der Polizei aber Sachschaden von rund 30 000 Euro.

Das Schaf war kurze Zeit später in Sicherheit. Polizisten fanden das Tier auf dem umzäunten Gelände einer Baustelle. Dort holte es der Eigentümer bald darauf ab.