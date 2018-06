Schüsse lassen Anwohner aufschrecken

Ein 22-Jähriger hat am Sonntagnachmittag in Ulm-Lehr mit einer Schreckschusspistole geschossen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, muss er jetzt mit einem Bußgeld rechnen.

Der Mann hatte gegen 13.45 Uhr in einem Wohngebiet mehrere Schüsse abgegeben. Anwohner alarmierten die Polizei. Die stellte fest, dass es sich bei der Waffe um eine ab 18 Jahren frei verkäufliche Pistole handelte.

Allerdings wäre für das Schießen eine behördliche Erlaubnis erforderlich gewesen, die der 22-Jährige nicht hatte. Die Polizei ahndete die Ordnungswidrigkeit mit einer entsprechenden Anzeige.