Schüsse fallen: Streit um pinkelnden Hund eskaliert

Ein Hundehalter hat mit seinem Vierbeiner zu einem Polizeieinsatz der ungewöhnlichen Art und Weise gesorgt.

Weil er seinen Hund immer wieder an der Hecke des Opfers pinkeln ließ, war es in der Vergangenheit bereits zum Streit gekommen. Wie die Polizei berichtet, geriet die Situation in der Nacht auf Samstag erneut aus den Fugen.

Als der Geschädigte mit drei Freunden am Samstag, gegen 01.15 Uhr, vor seinem Haus in Wiblingen stand, kamen Herrchen und Hund wieder vorbei. Der Hund verrichtete wieder an besagter Hecke sein Geschäft und es kam wieder zum Streit. Der Hundebesitzer, der noch eine Begleitung dabei hatte, rief Verstärkung hinzu. Gemeinsam kamen sie zu der Adresse zurück.

Zwei Freunde des Geschädigten wurde die Situation zu heiß und flüchteten. Zwei weitere flüchteten ins Haus. Plötzlich wurde geschossen und die Wohnungstür eingeschlagen.

Als die Beamten gerufen wurde, flüchteten der Hundebesitzer und seine Bande. Im Rahmen der Fahndung konnte der Hundebesitzer und seine Kumpels im Alter von 23 und 21 Jahren nach Angaben der Polizei angetroffen werden. Bei ihnen wurden auch Platzpatronenhülsen und Reizgas aufgefunden.

