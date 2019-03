Sattelzug missachtet Vorfahrt – Autofahrerin nach Unfall verletzt

Bei einem Unfall am Montag bei Dornstadt hat eine 27 Jahre alte Autofahrerin leichte Verletzungen erlitten.

Gegen 13.40 Uhr verließ laut Polizei ein 54-Jähriger die B10. Er wollte mit seinem Sattelzug an der Tomerdinger Kreuzung in Richtung Beimerstetten fahren. Hierbei kam von rechts eine Frau mit einem Auto. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Rettungsdienst brachte die 27-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Laut Polizei beträgt der Sachschaden am Mercedes rund 10.000 Euro und am Lastwagen etwa 1000 Euro.