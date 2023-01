Satirische Spitzen gegen die Ampel

Um die Ampelregierung geht es im aktuellen Programm von Kabarettist Mathias Richling, der am Donnerstag, 19. Januar, um 20 Uhr ins Edwin-Scharff-Haus nach Neu-Ulm kommt.

Die Ampel leuchtet in der Finsternis – zumindest auf der Bühne, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters. Dass das in der Realität möglicherweise eine Illusion sein könnte, untersucht Mathias Richling, indem er den Mitgliedern der Nach-Merkel-Regierung sprachlich und gestisch Kontur verleiht.

Gar als „Ein-Mann-Untersuchungsausschuss“ wird Richling bezeichnet. Und dabei bleibt fast niemand verschont: Los geht es bei Olaf Scholz, denn der sei „vergesslich und unvergesslich schon wegen seiner Skandale“, heißt es weiter. Aber auch Karl Lauterbach, Christine Lambrecht und Manuela Schwesig nimmt sich der Kabarettist vor – bis hin zu Gerhard Schröder, „der seine innige Liebe zu Putin erläutert“. Richling hat dabei die aktuellen Krisen wie die Pandemie, den Ukraine-Krieg und den Klimawandel im Blick.

Er analysiert, karikiert und poetisiert, je nach Faktenlage, schreibt der Veranstalter über Richlings satirische Spitzen. Das Programm durchziehen musikalische Assoziationen, die im Auftritt von Rolando Villazon gipfeln. Den ganzen Abend liegt eine demolierte Ampel quer über die Bühne. Sie blinkt. „Kann es sein, dass es noch Hoffnung gibt?“, stellt der Veranstalter die Frage in den Raum.

Einlass ins Edwin-Scharff-Haus ist ab 19 Uhr, Saaleinlass ab 19.30 Uhr. Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr. Weitere Informationen und Tickets gibt es beim Veranstalter online unter www.livekonzepte.de. Tickets gibt es außerdem im Roxy, im Service-Center Neue Mitte, im Stadthaus Biberach, im Schloss Laupheim oder über Reservix.