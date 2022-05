Sarah Bosetti kann Hass in Liebe verwandeln

Sie ist Trägerin des Deutscher Kleinkunstpreises 2021 und am Sonntag, 15. Mai, um 20 Uhr steht Sarah Bosetti mit ihrem Kabarett auf der Bühne der Roxy Werkhalle in Ulm. „Ich hab nichts gegen Frauen, du Schlampe!“ heißt ihr Soloprogramm. „Mit Liebe gegen Hasskommentare“ist die Mission. Sarah Bosetti hat eine Superkraft: Sie kann tatsächlich Hass in Liebe verwandeln! Während sich ganz Deutschland fragt, was wir gegen die Wut und Feindseligkeit in unserer Gesellschaft tun können, versammelt sie die schönsten Hasskommentare, die sie bekommt, und macht aus ihnen lustige Liebeslyrik und witzige Geschichten. Misogynie wird zur Pointe, Sexismus zu Schmalz und irgendwo dazwischen wird das Patriarchat zu Poesie. Sarah Bosetti findet Feminismus anstrengend und ist zugleich eine der präsentesten und witzigsten feministischen Stimmen auf Deutschlands Kabarettbühnen. 2019 erhielt sie den Kabarettistinnenpreis WDR First Ladies, 2020 den Salzburger Stier und 2021 den Deutschen Kleinkunstpreis. Seit 2020 schreibt und präsentiert Sarah Bosetti beim ZDF ihr Onlineformat „Bosetti will reden!“. Veranstalter ist Roxy gemeinnützige GmbH: Karten im VVK kosten 19,70 Eund an der AK 22 Euro.