Sanierung der Georgskirche verschlingt 1,7 Millionen Euro

Für Baudenkmale sensibilisieren möchte der baden-württembergische Staatssekretär Ingo Rust (SPD) auf seiner einwöchigen „Denkmalreise“ vor dem Tag des Offenen Denkmals am kommenden Sonntag. In Ulm begutachtete Rust, selbst Maschinenbau-Ingenieur, die Sanierungsarbeiten an der Georgskirche und freute sich darüber, dass ihm der Bauausschuss von St. Georg und Architekt Rainmund Amann die Fahrt mit dem Bauaufzug auf den 86 Meter hohen Kirchturm und das Betreten des Gerüsts ermöglichten. Dabei betonte Rust die Wichtigkeit der Denkmalpflege in Baden-Württemberg, die das Land als Verfassungsauftrag begreife. Sie solle auf hohem Niveau bleiben, so der Staatssekretär.

1,7 Millionen Euro werden wohl für die Sanierung der Georgskirche nicht ganz ausreichen, so Martin Fricker von der katholischen Gesamtkirchengemeinde Ulm. 150 000 Euro wurden von der Stiftung Denkmalschutz zugesagt, weitere 200 000 Euro kommen vom Land und die gleiche Summe wird ein spezielles Förderprogramm der Bundesregierung liefern.

Doch etwa 350 000 Euro wird die Gesamtkirchengemeinde selbst aufbringen müssen. Eine neue unliebsame Überraschung ergab sich am Schwörmontag: Auch das Kreuz auf der Turmspitze bedarf dringend der Restaurierung und musste abgenommen werden. Derzeit wird untersucht, welche Farbe es ursprünglich hatte. Die Kosten allein für diese unerwartete Sanierungsmaßnahme: 25 000 Euro.

Erleichtert ist man in der katholischen Georgsgemeinde dennoch, dass die Schäden an der 1902 bis 1904 erbauten neogotischen Kirche – wohl der letzten vollendeten Kirche aus dieser Stilepoche – rechtzeitig auffielen: Niemand mag sich ausmalen, was passieren hätte können, wäre eine der drei bis vier Tonnen schweren Fialen des Turmes abgestürzt.

Die Georgskirche, die als katholische Garnisonskirche erbaut wurde, ist ein Kulturdenkmal von besonderer Bedeutung: Architekt Max Meckel verband in ihr die Formen der Spätgotik mit denen des beginnenden 20. Jahrhunderts. St. Georg zählt zu den wenigen nahezu im Originalzustand erhaltenen neogotischen Kirchen. (köd)